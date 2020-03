Vláda v pátek zpřísnila opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Zavřela se například lyžařská střediska. Stále se ale množí dotazy, jak je to s přístupností venkovních i vnitřních sportovišť?

Podrobnou metodiku řešíme s oběma náměstky ministra zdravotnictví a ředitelkou Úřadu vlády. Chceme přesně definovat pojem veřejnost a na koho se vztahuje omezení na třicet přítomných osob ve vztahu k profesionálním a organizovaným sportovcům.

Je podle vašeho názoru přípustné, aby si děti šly zakopat nebo zaházet na venkovní hřiště?

Pokud jich bude méně než třicet, tak mohou.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Může se trénovat v tělocvičnách a na stadionech, když se opět dodrží hranice třiceti přítomných osob?

Z našeho výkladu vyplývá, že ano.

Máte představu, jak do ligových soutěží všech úrovní zasáhne pandemie?

Komunikuji s mnoha svazy, v podstatě všechny pozastavily své soutěže, respektují danou situaci, ale nikdo nemá křišťálovou kouli. Uvidíme, jak se bude vyvíjet nákaza, a podle toho se budou řídit i sportovci. Určitě to organizovaný sport zpomalí, což je pochopitelně škoda, protože v Česku měly vrcholit soutěže play-off. Ovšem totéž se stalo v Americe, je třeba to vnímat v celosvětovém kontextu. Na druhou stranu je to i příležitost k většímu pohybu venku, rodiče budou doma s dětmi, mohou si jít společně zaběhat.

Myslíte si, že se uskuteční květnové mistrovství světa v hokeji a červnové, respektive červencové mistrovství Evropy ve fotbale?

Nikdo nemá zkušenost s podobnou pandemií. Chci být optimistou a věřit, že se uskuteční, ale podle toho, jak roste počet nakažených a omezování pohybu osob, tomu nic nenasvědčuje.

Kdyby se vůbec nekonala, jak dramatický zásah to z finančního hlediska pro tyto sporty bude?

Pro organizátory by to byla rána. Hokejové mistrovství světa by určitě mělo velký dopad na Švýcarsko a IIHF, protože je nasmlouvána spousta věcí včetně vysílacích práv. Mistrovství Evropy ve fotbale je sice rozprostřeno po celé Evropě, ale finanční ztráta by byla obrovská. Je to ale daleko a úvahy o možném zrušení obou událostí jsou naštěstí jen spekulace.

Z Japonska opakovaně zaznělo, že olympijské hry se uskuteční v každém případě. Tam to vidíte nadějněji?

Podle jejich prohlášení ano. Kdyby měla být olympiáda za měsíc, nedovedu si její konání představit. Na přelomu července a srpna snad proběhne.

V tom případě musíte dbát na to, aby olympionici trénovali podle plánu i za daných podmínek.

To právě teď řešíme. Reprezentanti sice nemohou soutěžit, ale pro svou olympijskou přípravu musejí mít perfektní podmínky. O to se snažíme. Největší problém jsou plavci, protože bazény jsou uzavřeny. Naší prioritou je, aby se reprezentace mohla připravovat. Naštěstí resorty obrany a vnitra to pro svoje úvazkové sportovce mají vyřešené, ti mají na sportoviště přístup a mohou trénovat.

Barbora Špotáková se tedy může nerušeně připravovat?

Naštěstí ano. Teď musíme vyřešit hlavně plavce, aby nezůstali nasuchu.

Nebudou pozastaveny dotace pro sportovní kluby dětí a mládeže?

To jsme zatím neřešili. Letos je to ještě v gesci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za sebe si ale nemyslím, že by to mělo mít na financování nějaký vliv, v poskytování dotací se zohledňuje celoroční sportování.

Co byste doporučil dětem, které teď nechodí do školy a nemohou se účastnit sportovních soutěží?

Hlavně aby nebyly zavřené doma u počítačů. Měly by sednout na kolo a jet se projet, zakopat si na venkovním hřišti, s rodiči chodit do lesa, poznávat své okolí. Ve čtvrtek jsem zrovna byl na přednášce, kde pan doktor doporučoval hodinovou procházku denně. Je to nepříjemná situace, ale neřešme ji sezením doma s hlavou v klíně, jděme ven a posilujme imunitu.