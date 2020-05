Ministři dnes odsouhlasili, že některé rizikové profese starající se také o nakažené koronavirem dostanou mimořádné odměny až 40 tisíc korun za měsíc. Vláda pomůže také firmám, ty si budou moci odložit platby sociálního pojištění až do října.

Koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Jak hodlá vláda nově pomoci firmám?

Vláda schválila další úlevu pro firmy a podniky. Nově si budou moci až do 20. října odložit platby sociálního pojištění za květen, červen a červenec. Odvádět by tak měly pouze pojistné placené za zaměstnance. Budou ovšem muset zaplatit nízkou přirážku, nebudou však označeny za dlužníky. To je pro důležité, pokud budou žádat o dotace nebo jiné formy podpory. Návrh zákona ještě musí projednat Parlament.