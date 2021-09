Zemana na vozíku před pavilon, kde byl hospitalizován, přivezl podle zpravodaje ČTK pracovník jeho ochranné služby. Prezident před nástupem do automobilu zamával čekajícím novinářům. Doprovodila ho manželka Ivana, ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš nebo tajemník Jaroslav Hlinovský.

Zeman před odjezdem odpověděl na novinářský dotaz, jak se po hospitalizaci cítí. Protože novináři směli čekat na místě, které bylo od prezidenta vzdálené, nebyla odpověď slyšet. Podle Kruliše Zeman řekl, že se cítí dobře, a zmínil, že mu lékaři aplikovali draslík. Cítí se proto být posílen silou draslíku. Podle videozáznamu se na konci odpovědi prezident označil za "draslíkového muže". Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz ČTK zopakoval, že prezident v ÚVN absolvoval rekondiční pobyt, který zahrnoval i podávání infuzí.

Odpoledne Zeman prostřednictvím tiskové zprávy svého mluvčího poděkoval pracovníkům ÚVN a jejímu řediteli Miroslavu Zavoralovi za vynikající péči. Ohradil se také proti kritice, jak Pražský hrad informoval o jeho hospitalizaci. Podle Zemana je k vydání zprávy o zdravotním stavu potřeba řada vyšetření trvajících několik dní, a Ovčáček proto výsledky vyšetření nemohl publikovat dříve. Kritici poukazovali na to, že se Pražský hrad k hospitalizaci vyjádřil až dva dny po převezení do ÚVN. Média do té doby spekulovala, v jak vážném zdravotním stavu prezident je. Nad způsobem informování se minulý týden pozastavil i premiér Andrej Babiš (ANO).

Schůzka s politiky

Zeman z nemocnice zamířil do Lán, kde se setkal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), předsedou ODS Petrem Fialou a šéfem SPD Tomiem Okamurou. "Byl hrozně rád, že je doma, to na něm bylo jednoznačně vidět. Říkal, že tam byl unavený, protože se nevyspal ve své posteli," řekla po schůzce Schillerová. "Působil na mě velmi dobře, hlava mu myslela. Bylo vidět, že reaguje na všechny věci, ptal se aktivně," dodala ministryně, která prezidentovi podle svých slov nechala balík podkladů a grafů, které si chce Zeman prostudovat.

Babiš dnes před odletem do Maďarska potvrdil, že se s prezidentem sejdou v Lánech v pondělí 27. září. "Pan prezident má narozeniny v úterý, tak máme večeři, kde mu popřeji hodně zdraví," řekl předseda vlády.

Podle zpravodaje ČTK do pavilonu, kde byl Zeman hospitalizován, přijeli dopoledne zástupci protokolu Pražského hradu. Přivezli s sebou květiny nebo bednu jablek. U pavilonu čekali novináři. Ochranka nemocnice jim zakázala pořizovat fotografie nebo záznamy. Jeden z novinářů, který zákaz nerespektoval, byl za asistence policie z nemocničního areálu vyveden. Odjezd prezidenta z nemocnice ale mohli novináři vyfotografovat.

Zeman do střešovické nemocnice nastoupil v úterý 14. září, podle Pražského hradu na plánovaný pobyt. Ovčáček ve čtvrtek na webu uvedl, že lékaři neobjevili žádné potíže, které by prezidenta ohrožovaly na životě. U prezidenta zjistili dehydrataci a mírné vyčerpání. Zeman absolvoval krevní odběry nebo vyšetření na CT a sonografii. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.

Během pobytu v nemocnici Zeman přijal několik návštěv, opakovaně za ním přijela manželka Ivana a kancléř Vratislav Mynář, navštívili ho i dcera Kateřina, premiér Babiš, bývalý prezident Václav Klaus nebo kardinál Dominik Duka.