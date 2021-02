Šéfové krajů se ocitli před nezáviděníhodným rozhodnutím. V pátek v podvečer je čeká klíčové jednání s vládou, na kterém by se měli dozvědět, které zákazy a omezení od pondělí „zařídí“ ministerstvo zdravotnictví pomocí běžných zákonů. Co nepůjde omezit centrálně, to by mohly v rámci tzv. stavu nebezpečí vyhlásit kraje respektive krajské hygienické stanice.

Tisková konference Středočeského kraje k epidemiologické situaci. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Jenže mezi hejtmany nepanuje shoda, co by ve svých regionech chtěli zakázat či naopak povolit. A kromě právní nejistoty se přidala i obava o krajský rozpočet. Všechna omezení (hlavně podnikání), které by vyhlásila krajská hygiena, by kraj musel podnikatelům zaplatit. Ostatně i hojně rozšířený vládní kompenzační bonus pro podnikatele v noci na pondělí skončí. Společně s koncem nouzového stavu.