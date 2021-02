Od pondělí by měl v Česku přestat platit nouzový stav, a to v okamžiku, kdy pandemie koronaviru neustupuje a řada nemocnic je na hraně nebo už za hranou svých kapacit. Nutno podotknout, že poslanci několikrát žádali vládu, aby upravila zákony tak, že by nebyl pro protipandemická opatření nouzový stav zapotřebí. Ta však v tomto směru za poslední rok nepodnikla téměř nic. I přesto má řadu možností, jak opatření prodloužit.

Odběr vzorku pro test na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

1. Vyhlášení nového nouzového stavu

O této možnosti mluvili ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) nebo hejtman Parubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Opatření by tak pokračovala beze změny, pokud by sněmovna tento nouzový stav nezrušila. I to by ale nějaký čas zabralo. Toto řešení naráží na dva podstatné problémy. První je, že ne všichni hejtmani jsou tomuto kroku nakloněni. Například jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Ten pro Českou televizi řekl, že to nemá v úmyslu a že by chtěl slyšet, jak by s tím vláda naložila. Druhá potíž je v tom, že by to nemuselo být v souladu s ústavou. Podle některých ústavních právníků by tento krok odůvodnil jedině moment, kdy by se situace s koronavirem oproti čtvrtečnímu rozhodnutí sněmovny nějakým způsobem výrazně zhoršila.