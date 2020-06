Vláda původně chtěla pomoci obcím zvláštním zákonem, Senát pomoc urychlil. Vložil ji do vládního protikrizového balíčku, který například snižuje silniční daň nebo daň z přidané hodnoty na ubytování. Balíček nyní dostane k podpisu prezident.

Kompenzace má nahradit výpadky, o které obce i kraje přicházejí ze sdílených daní kvůli výplatě takzvaného kompenzačního bonusu, tedy podpory podnikatelům zasaženým ekonomickými dopady následků epidemie.

Podle Schillerové by kvůli tomu obce přišly o 4,5 miliardy korun, kompenzace jim má zajistit 12,8 miliardy korun. Krajům by výpadek měl nahradit státní příspěvek ve výši 12 miliard korun na opravy silnic a další příspěvek na sociální programy, řekla poslancům ministryně.

Soubor změn několika daňových zákonů kromě jiného přeřazuje ubytovací služby nebo vstupenky na kulturní a sportovní akce z 15procentní do desetiprocentní sazby DPH. Podnikatelům snižuje silniční daň na nákladní vozidla i autobusy nad 3,5 tuny a budou si moci zpětně uplatnit daňovou ztrátu do výše 30 milionů korun.

Náhrady pro zdravotnická zařízení

Zdravotnická zařízení dostanou náhrady za výpadek příjmů zhruba 30,5 miliardy korun, o něž přišla kvůli epidemii koronaviru. Podrobnosti k výplatě peněz stanoví ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhláškou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to podpořil. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Senátoři se postavili proti ustanovení, podle něhož by se zamýšlené odpuštění sociálních odvodů za červen až srpen týkalo lékáren do 15 zaměstnanců. Místo toho doporučili jiným zákonem, který teprve čeká na opětovné sněmovní projednání, odpustit odvody lékárnám do 25 zaměstnanců.

Kompenzační zákon má umožnit, že zdravotnická zařízení dostanou od státu zhruba 30,5 miliardy korun za výpadek příjmů, o něž přišly během koronavirové epidemie. Z této částky se přímé náhrady poskytovatelům péče předpokládají ve výši 27 miliard korun. Zbytek z 30,5 miliardy by poskytovatelé měli získat zvýšením objemu hrazených služeb ve druhé polovině letošního roku. Na péči o lidi s nemocí covid-19 má jít dalších pět miliard korun.

Vyhláška zajistí podle Vojtěcha také peníze na odměny pro zdravotníky. Měla by být účinná od července. "V zásadě lze říci, že je to druhá úhradová vyhláška," řekl ministr.

Zákon stanoví, že v případě zdravotnických zařízení, která dostávají zálohy na hrazenou péči, se náhrady vypořádají při ročním zúčtování v polovině příštího roku. Ostatní poskytovatelé mají dostávat zálohy na kompenzaci už letos. Jde například o zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče a o poskytovatele zdravotnické dopravní služby.

Při epidemii koronaviru v březnu až květnu klesla akutní lůžková péče v porovnání se stejným obdobím loni podle ministerstva zdravotnictví na 30 až 50 procent, lázně se zavřely úplně. Naopak domácí paliativní péče přibylo.

Ministerstvo nařídilo nemocnicím omezit péči, která není nezbytná, v polovině března. Do běžného provozu se nemocnice začaly postupně vracet po Velikonocích. Beze změn úhrad by nemocnice přišly asi o 22 miliard korun. Péči omezili také praktičtí lékaři a specialisté, pojišťovny jim kvůli epidemii zavedly nově úhradu za konzultaci s pacientem po telefonu nebo e-mailu.