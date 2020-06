Když před sto lety, 13. června 1920, vyšlo nedělní vydání Lidových novin (tehdy vycházely i v neděli), věnoval se jeden z jeho úvodních komentářů otázce odluky církve od státu. Tato otázka je živá dodnes a přispěla k ní i debata, jež nyní probíhá kolem obnovovaného mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Stržený sloup na Staroměstském náměstí | Foto: archiv

Autor tehdejšího komentáře, slovenský spisovatel a politik (a také evangelický farář) Martin Rázus příznivcem navrhované odluky nebyl. "Co je církev? Kolikerá je? Jak jsou tyto seřazeny? Nakolik jsou užitečné a tím i přirostlé k srdci lidu? Co jim stát dává a co z nich má?" kladl Rázus otázky a vytýkal předkladateli návrhu odluky, poslanci Theodoru Bartoškovi (propagátorovi volnomyšlenkářství a ateismu, jenž se v roce 1925 stal členem komunistické strany), že si tyto otázky nekladl.