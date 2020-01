Není roku, aby zemědělci neměli nějaký problém. Většinou je to sucho, jindy mokro, na jaře mráz a v létě kroupy. Letos to bylo jinak. Tuzemská pole decimoval nevítaný migrant, který je tu však dlouhodobě doma: hraboš polní. Přemnožil se už zkraje roku a celkově napáchal škody za skoro dvě miliardy korun. Sedláci přitom se státem celý rok vedli argumentační válku o to, aby mohli klást do hraboších nor jed Stutox. Ten sice hraboše zničí, ale spolu s ním může zničit i ptáky a další savce.

Zoufalí členové Zemědělského svazu žádali, aby, citujeme: „orgány ochrany přírody byly operativnější a povolovaly aplikaci jedu, alespoň do nor, rychleji.“ A co na to orgánové? Nic. Šéf Zemědělského svazu Martin Pýcha proto dal pomyslný nůž na krk premiérovi. Podle Pýchy by měl Andrej Babiš rozhodnout, že buď se má hraboš likvidovat, nebo chránit. Co myslíte, jak to dopadne? My to tušíme. Heslo moderního zemědělství zní: kde nepomůže jed, pomohou dotace.

Kolik jízdenek máš, tolikrát jsi cestujícím

„Na železnici, dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci,“ zpívá Jára Cimrman. A nejenom na železnici. Pár švarných mládenců je zaměstnáno i na ministerstvu dopravy. Tam letos řešili počasí (moc sněžilo na D1, a než aby to ministr Dan Ťok zametal, raději v dubnu odstoupil), nové mýto (strašení kolonami kamionů až 12 kilometrů, které se nedostavily), ale nejenom to. Od prosince se na české koleje rozjeli noví soukromí dopravci.

Slovo rozjeli je možná příliš silné. Někteří se ani nerozjeli, protože ojetý vlak z německého muzea prostě nevyjel. A když už vlak vyjel, jeho bulharský strojvedoucí nepochopil ryze české slovo „stop“ a projel návěstí. Ušetřeni však nezůstávají ani cestující, protože švarní mládenci na ministerstvu zatím nestihli vymyslet jednotnou jízdenku (takzvaný národní tarif), která by umožnila jet na jeden doklad spoji více dopravců. Některé kraje si rovnou vymyslely svoje jízdné a tarify. Takže kdo chce někam dojet a přestupovat, ať jde raději pěšky po náspu a nohama stírá rosu na kolejích. Nejenom ráno.

Maxi problém s maxi Boeingem

Abychom nekritizovali jen vlaky či kamiony, vzhůru do oblak. Ale čím? Na letištích pod celém světě (v Praze jich parkuje sedm) stojí nové Boeingy 737 MAX. Jde o typ, který se vinou chybné techniky zřítil loni v Indonésii a letos v Etiopii a od té doby úřady zakázaly provoz těchto letadel. Boeing jejich výrobu přeruší až zkraje roku 2020 a šéf firmy Dennis Muilenburg skončil.

Ale co z toho. Český dopravce Smartwings letos odstávkou sedmi strojů napočítal škodu 1,5 miliardy korun a jako ostatní shání letadla, kde se dá. Firma si nyní na šest let pronajala 18 let starý Airbus A320 dříve používaný aerolinkami Air France a Brussels Airlines a další pronájmy hledá. Takže v roce 2020 zamíříme na dovolenou: a) olétaným letadlem, b) ojetým vlakem, c) pěšky.

Rodičovskou pro všechny. Bez Marťanů, ale s opozicí

Pamatujete na Jiřího Paroubka a jeho výrok z roku 2005? „Ty zákony, které jsou potřeba ve prospěch této země, lidu této země, budeme schvalovat i třeba s komunisty, a kdyby tady spadli Marťani, tak je budu schvalovat třeba s Marťany, budou-li členy Poslanecké sněmovny!“ V roce 2019 je ČSSD dál.

Je ve vládě držené u moci komunisty a už nepovolává do koalice mimozemskou civilizaci, ale bere si na pomoc i opozici. To když jde o rodičovskou. Na konci roku zřejmě i své spolustraníky překvapila ministryně práce Jana Maláčová. V závěrečné fázi hlasování o rodičovské totiž chtěla vyzvat poslance ČSSD i poslance ANO, aby podpořili (vládou neschválenou) senátní verzi rodičovské i pro maminky a tatínky, kteří sice mají dítě mladší čtyř let, ale peníze již vyčerpali dříve.

Pro takovou „opoziční“ senátní verzi nebylo ANO ani KSČM, a tak si ministryně svůj bleskový nápad bleskově rozmyslela. Rodičovskou 300 tisíc tak dostanou jen ti, kteří ji aktuálně čerpají. Aspoň že tak, ale stejně… ČSSD o senátní opoziční variantě pravila, že je nejspravedlivější. Tak nevím, nebylo by ČSSD lépe v opozici?

Schillerová a nálezy miliard korun

Hospodaření ministryně fi nancí Aleny Schillerové (ANO) s penězi leckdy připomíná srážku sklerotika s realitou. To když dojde na požadavky ostatních ministrů či protestujících regionálních politiků vyžadujících peníze navíc. Z úst strážkyně státní kasy pak často zaznívají podivné výroky. Má to dvě fáze. Nejprve „to nejde“. Následuje fáze „našla jsem“. Kolik? V rozpočtu desítky milionů, tu miliardu, tu hned několik miliard korun.

A není v tom sama, během prázdnin spolu s ministryní Janou Maláčovou (ČSSD) tak usilovně „hledaly“ miliardu korun na sociální služby, až ji nakonec našly. Hurá! V první polovině roku například spolu se svým stranickým a vládním šéfem Andrejem Babišem našla peníze na zvýšení rodičovského příspěvku. A prý úspěšně nalezli 8,6 miliardy. Hurá! Podobně pak hlásila objevy a nálezy „miliard“ při jednání s ministry o státním rozpočtu na příští rok. Například na sociální věci to bylo téměř šest miliard. Hurá!

Inu, zázraky se dějí. Ale nebylo by lepší místo hledání spíše lépe plánovat?

Chcete rodit? Zeptejte se nás jak

Dejte pokoj s Čapím hnízdem! Což takhle hnízdo mateřské? Premiér Andrej Babiš se letos zaměřil na cílovou skupinu maminek – rodiček. Jednak těch, které porodily relativně nedávno, ale již vyčerpaly rodičovskou, takže se jich lednové zvýšení dávky netýká. Jedné z maminek (je jich v republice asi 70 tisíc) přímo ve sněmovně premiér slíbil: „Když chcete, já vám to doplatím z vlastního,“ pravil šéf kabinetu.

To je však jen slabý odvar premiérovy „obsese“ mateřstvím. Letos totiž v pražské Nemocnici Na Bulovce otevíral spolu s ministrem zdravotnictví a dalšími (odhadem) stopadesáti muži Centrum porodní asistence (CPA). Tedy dům, kde se provádějí „humánní porody“. Fotka mluví za vše. Kdyby muži mohli rodit, ministři by byli mezi prvními. Za prvních šest měsíců využilo porodní dům přes 230 žen (bohužel žádný muž, přestože porodnici otvírali).

Šéf kabinetu je přesto nadšen: „Celkový nárůst porodů je určitě dán porodním domem. Je to velice dobře a my to podporujeme.“ My to taky podporujeme a všem ženám (které na fotce chybí) posíláme karafiát.