Vzpomínkovou akci i letos ovlivnila epidemie nového koronaviru, konala se bez veřejnosti. Všichni účastníci včetně vojáků měli nasazené respirátory. Loni politici přicházeli k hrobu Neznámého vojína v pravidelných intervalech individuálně tak, aby se nepotkali.

Věnce spolu se Zemanem, který byl na vozíku, k památníku položili předsedové Senátu a Sněmovny Miloš Vystrčil a Radek Vondráček, vicepremiérka Alena Schillerová, ministr obrany Lubomír Metnar spolu s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou, pražský primátor Zdeněk Hřib a kardinál Dominik Duka.

Památku padlých uctili položením věnců také zástupci spolků a válečných veteránů. Letos se piety neúčastnil kvůli evropskému summitu v Portugalsku premiér Andrej Babiš. Po příletu uctí památku padlých na Olšanských hřbitovech. Už dopoledne tam položili věnce další politici.

Osvobození podle Vystrčila zanechalo v Česku dvě stopy, sovětskou a americkou. "My máme teď to štěstí, že si můžeme vybírat, jakou cestou půjdeme, a věřím, že to rozhodování zvládneme tak, aby v České republice nadále vládla svoboda a demokracie," řekl novinářům. Vondráček podotkl, že nebyla samozřejmost, že Česko byl po válce na straně vítězných států.

Pieta proběhla na pražských Olšanských hřbitovech:

"Za to vděčíme našim parašutistům, našim letcům, našim vojákům v zahraničí, partyzánům, odbojářům. Spousta jich byla ve věku 18, 20 let a byli připraveni a ochotni položit život," uvedl. Podle Schillerové je nutné si připomínat, že Češi, Moravané, ale i Slováci bojovali proti nacismu. "Myslím si, že je důležité si uvědomit, že jsme hrdý národ, a kdy jindy než teď, kdy jsme opět v těžké zkoušce. Hrdý národ, který se postavil nacismu a hrdě se postavil i komunismu a teď hrdě zvládá i tuto těžkou situaci," řekla.

Hrdinové z Československa

Metnar zdůraznil, že válečný konflikt, jako byla druhá světová válka, se už nesmí opakovat. "Chtěl bych také připomenout, že významnou roli při boji s fašismem hráli i naši vojáci a představitelé našeho domácího odboje. Nesmíme také zapomenout na jejich statečnost a odvahu," uvedl. Je rád, že letošní vzpomínková akce se už mohla konat v důstojnějším obsazení, nechyběly čestné jednotky, přesto ale nemohli přijít ve větším počtu váleční veteráni.

Jedním z přítomných byl Tichomir Mirkovič, který před novináři zavzpomínal, že za války prožil malárii, tyfus i zranění. Nyní, jak uvedl, nečekal, že se bude potýkat čtyři týdny v nemocnici s covidem.

Pražský primátor Zdeněk Hřib spojil Den vítězství s Pražským povstáním. "Je to den, kdy v Praze probíhaly tvrdé boje, od rána hořela Staroměstská radnice a odpoledne generál Karel Kutlvašr vyjednal kapitulaci německých vojsk," řekl. Rudá armáda podle něho přijela druhý den do již prakticky osvobozeného města. "Přinesla nám konec války, přinesla nám mír, ale nepřinesla nám vlastně svobodu, protože Sovětský svaz se brzo začal chovat jako dobyvatel, ne jako osvoboditel," řekl novinářům primátor.

Kardinál Duka uvedl, že před vzpomínkovou akcí na Vítkově položil věnec u památníku letcům RAF na Klárově. "Stále si musíme uvědomovat, že za naši svobodu se bojovalo na mnoha frontách a je za ni zapotřebí bojovat i dnes," řekl.

Před pietním aktem vojáci na nádvoří před památník přinesli historické armádní prapory, zazněla státní hymna a na závěr husitský chorál. Vojáci také vypálili čestnou salvu za zvuku signálu Večerka.

Druhé světové války se zúčastnila většina států světa. S více než 60 miliony obětí se stala dosud největším válečným střetnutím. Češi bojovali proti německým nacistům na západní i na východní frontě.