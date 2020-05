V pondělí odpoledne se začne od severozápadu ochlazovat, v noci na úterý mohou teploty klesat k nule. Podle výstrahy bude v pondělí mezi 14:00 a 23:00 foukat jižní až jihovýchodní vítr místy s nárazy až 70 km/h, v bouřkách mohou být nárazy větru silnější. Varování se netýká Prahy, Karlovarského a Plzeňského kraje.

Vítr může poškodit stromy a lesy, menší škody může způsobit na budovách, možné jsou komplikace v dopravě. Meteorologové doporučují zajistit okna a dveře a volně uložené předměty, dbát zvýšené opatrnosti venku a při řízení vozidel. Na horách by lidé měli omezit túry a nechodit hlavně na hřebeny.

Varování před sněhem

Varování před sněhem platí od pondělních 23:00 do úterních 06:00. Převážně mokrého sněhu může na horách napadnout tři až deset centimetrů. Mohl by poškodit stromy a elektrická vedení, na vozovkách může komplikovat dopravu. Na horách by lidé měli dodržovat pokyny Horské služby.