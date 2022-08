Mnoho dosud soběstačných a hmotně zaopatřených lidí se však podle ní často stydí o dávky požádat. Další jen prostě vzhledem ke složitosti systému a nutnosti vyplňovat řadu dotazníků ani netuší, na co mají nárok, a kde si mají o peníze požádat. Deník proto přináší přehled, co nyní stát seniorům v nouzi nabízí.

Tři valorizace důchodů v jediném roce

Vzhledem k překotnému růstu inflace se v letošním roce starobní důchody valorizovaly dokonce třikrát. Nejprve při pravidelné roční valorizaci k 1. lednu, kdy se jejich základní výměra zvýšila o 350 korun z 3550 na 3900 korun a procentní výměra o 1,3 procenta a průměrný důchod tak vzrostl o 805 korun.

Vláda ovšem kvůli stoupajícím cenám rozhodla ještě o dvou valorizacích mimořádných. Od června se zvýšila procentní výměra důchodů o 8,2 procenta a průměrná penze tak vzrostla o 1017 korun na aktuální 17 262 koruny. Další zvýšení procentní výměry o 5,2 procenta nastane v září, průměrný důchod by měl vzrůst ještě o 700 korun. Stejnou procentní sazbou jako důchody starobní se valorizují rovněž důchody vdovské i invalidní.

Další valorizace od ledna 2023

S pravidelnou valorizací ministerstvo práce a sociálních věcí počítá také v příštím roce. Od ledna by se zřejmě základní výměra důchodů mohla zvednout asi o 150 korun a procentní výměra v průměru o dalších 700 korun. Přesné částky by měly být známé v září.

Za vychované děti nově výchovné

Součástí důchodu bude od ledna příštího roku také výchovné ve výši 500 korun za každé vychované dítě. Připočte se k procentní výměře důchodu a spolu s ní bude později valorizováno. Nárok bude mít ten z rodičů, kdo o dítě pečoval ve větším rozsahu (obvykle jeho matka).

Příspěvek na bydlení

Pokud domácnosti na úhradu nákladů bydlení nestačí 30 procent jejích příjmů (v Praze 35 procent) může si zažádat o příspěvek na bydlení na příslušném úřadu práce (podrobnosti na energetickyprispevek.cz). Novinkou je zjednodušený on-line formulář na webu ministerstva práce. Nemusí se v něm vyplňovat informace, které si stát může zjistit sám od svých úřadů. Náklady na bydlení a příjmy rodiny se evidují již jen jednou za půl roku.

Mimořádná okamžitá pomoc

Stát touto dávkou pomáhá v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, které je třeba řešit bezodkladně. Obvykle se vyplácí například při živelných událostech jako bylo loňské tornádo či povodně, nárok na ni ale mohou mít lidé v nouzi i při jiných stanovených případech. Maximálně mohou dostat podle charakteru události až 69 300 korun, v některých případech až 92 400 korun. Podrobnosti lidé najdou na webu Úřadu práce.

Sleva na dopravu

Senioři starší 65 let mohou stále cestovat se slevou na jízdném, byť je od 1. dubna již nižší. Zatímco od roku 2018 zaplatili pouze čtvrtinu ceny jízdenky a 75 procent za ně doplatil stát, nově sleva činí 50 procent.

Příspěvek na péči

Právě senioři patří k častým příjemcům příspěvku na péči pro lidi, kteří jsou kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislí na pomoci druhých. Měsíční příspěvek od 1. ledna letošního roku činí 880 korun (lehká závislost), 4400 korun (středně těžká závislost), 12 800 (těžká závislost) až 19 200 (úplná závislost). Podrobnosti na mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci.

Pomoc zdravotně znevýhodněným

Vzhledem k tomu, že mnozí senioři mají výrazné zdravotní obtíže, měl by také jim prospět balíček opatření na pomoc zdravotně znevýhodněným, který odeslalo ministerstvo práce do připomínkového řízení. Příspěvky, které zahrnuje, by se měly nově zvýšit od listopadu. Lidem s průkazem ZTP a ZTP/P by se tak měl například zvýšit příspěvek na mobilitu z 500 korun na 900 korun, příspěvek na zvedací plošinu by měl stoupnout z dosavadních 400 tisíc korun na půl milionu. Od října se také počítá s úpravou příspěvku na živobytí pro osoby s nákladnou dietou, kterou jim kvůli onemocnění předepisuje odborný lékař. Od října by se konkrétní částky na jednotlivé druhy diety měly nově jednorázově valorizovat o 9,5 procenta.

Příspěvek 5000 korun na dítě

Pokud jsou senioři rodiči nezletilého dítěte anebo jim takové dítě bylo svěřeno do péče coby pěstounům, mají rovněž nárok na jednorázový příspěvek na dítě. Lidé si o jeho přiznání mohou požádat od 15. srpna.

