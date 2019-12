Sériově vyráběná stavebnice lodi je velikostí sotva třetinová. Do detailu propracovaný model, na kterém Popík pracoval takřka rok, měří přes 160 centimetrů. Agentura Dobrý den ho dnes zaevidovala jako nový český rekord. Cílem mladého gymnazisty je postavit Falcon pětimetrový, překonal by tak australského stavitele, jehož výtvor má asi čtyři metry.

Lego je běžnou součástí vybavení řady dětských pokojíků. Popíkovi nebyli výjimkou, takže si s ním malý Radek hrál od čtyř let. Víc než hraní ho začala zajímat stavba vlastních modelů, od jednoduchých domů či hradů po zvířata a pokrmy. S lodí z Hvězdných válek začal ve 14 letech. Následně se přihlásil na výstavu, kterou pravidelně pořádá dánský výrobce stavebnice. Výběrem projde asi dvacítka stavitelů, Popík byl zjara mezi nimi.

Znovu v Dánsku vystavoval na podzim. V lednu plánoval jet na výstavu do USA, ale nenašel nikoho dospělého, kdo by ho tam chtěl doprovázet. S podporou jeho záliby to má vůbec složitější. "Doma nesmím mít ani kostičku, všechno z lega dělám v místnosti nad garáží," řekl Popík. Sám skládal i hvězdnou loď. Jen s jejím nasvětlením mu pomohl otec. "Ale to bylo až nakonec, až viděl, že to asi dodělám."

Komerčně vyráběným modelem se Popík v konstrukci inspiroval. Jeho obdélníkový základ dává lodi stabilitu, i když je nutné převážet ji po částech. Na stavbu lodi použil Popík mnoho nejmenších kostiček. "Protože jsou nejlevnější," přiznal. Kvůli tomu se vyšplhal počet použitých dílků na desetinásobek toho, co obsahuje běžně prodávaná stavebnice. Ta stojí okolo 20.000 korun. Popíkův model byl materiálu asi o 7000 dražší.

Má propracovaný interiér, včetně šachového stolku, který odpovídá filmovým scénám. Však také některé díly vesmírné ságy viděl Popík desetkrát. Chystá se i na devátý film, který má rozsáhlý příběh ucelit. Jeho česká premiéra bude 19. ledna. Star Wars, neboli Hvězdné války, odstartovaly 25. května 1977. Na filmových plátnech předvedla do té doby nevídané akční souboje kosmických lodí, světelné meče či nejrůznější vesmírné rasy.