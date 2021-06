Podle znalců oslovených Deníkem cena pohonných hmot naopak ještě alespoň mírně poroste. „Podle mě budou lidé hladoví po cestování, a jakmile se v řadě evropských zemí začne více rozvolňovat, bude to znamenat větší nárůst dopravy,“ řekl Deníku předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. „Vzroste tedy spotřeba paliva, a bude tak ještě větší tlak na vyšší cenu,“ prohlásil.

Zatímco poptávka po pohonných hmotách stále stoupá, jejich nabídka totiž ještě zdaleka nedosáhla úrovně z doby před začátkem koronavirové krize. „Země OPEC a Rusko zatím výrazně nezvýšily produkci ropy,“ popisuje Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Přinejmenším benzin proto podle jeho odhadu v létě ještě o pár desetihaléřů podraží. „U nafty to není tak zlé i proto, že má od ledna nižší sazbu spotřební daně,“ uvedl.

Svou roli v dalším vývoji cen ropy může podle analytiků hrát i příští vývoj měnové politiky v USA. Ani v případě jejího zlevnění na světových trzích by si však zřejmě čeští řidiči příliš nepomohli. „Dopad zlevnění ropy do cen pohonných hmot v České republice by tlumilo posilování dolaru vůči koruně, jež by v důsledku vyhlídky přísnější měnové politiky USA nastalo,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Češi podle profesionálů do cen pohonných hmot prostě nemohou mluvit. Záleží totiž vždy na tom, za jaké ceny se obchoduje ropa na mezinárodní burze v Rotterdamu. Také Unipetrol jako jediný český výrobce, jenž zásobuje většinu tuzemských čerpacích stanic, podle Indráčka vychází z jejích cen. „Nedávalo by mu smysl, prodávat v Česku levněji, než za kolik by to zboží uplatnil v zahraničí,“ vysvětlil petrolejář.

Naplnit nádrž v Česku

Co tedy nynější zdražení pohonných hmot oproti loňskému roku tedy pro řidiče prakticky znamená? Například zatímco jej dvěstěkilometrová jízda z Prahy do Brna v autě s benzinovým motorem při průměrné spotřebě šest litrů na sto kilometrů přišla na 313 korun, letos na ní za benzin zaplatí 388 korun. A nejkratší cesta do chorvatského Splitu, na níž ujede něco málo přes tisícovku kilometrů, jej loni vyšla zhruba na 1565 korun. Letos však na ni musí natankovat benzin za 1940 korun.

Při cestách do zahraničí se motoristům vyplatí, doplnit nádrž ještě před přejetím českých hranic. „Ať už se vydáte kamkoliv, prakticky všude je benzin alespoň o něco málo dražší než v Česku,“ řekl Deníku Igor Sirota z ÚAMK.

Levnější pohonné hmoty se dají koupit pouze v Polsku, na Ukrajině a v Bulharsku. Ušetřit se tak dá snad jen sjetím z dálnice a jejich nákupem na méně frekventovaných silnicích. „Ztrácí se tím ale čas, který je rovněž drahocenný, takže je otázka, jestli se to lidem vyplatí,“ míní Sirota.

Vůbec nejdražší benzin v Evropě je tradičně ve Skandinávii, tam litr benzinu stojí nejméně 41 korun, jen o málo nižší cena je v Itálii. Ale levnější benzin než v Česku není ani v Chorvatsku nebo na Slovensku, což jsou země, kam čeští turisté míří nejčastěji. V Chorvatsku nyní litr benzinu pořídíte zhruba za 35 korun, a jeho cena stále roste. Ještě před měsícem byla zhruba o desetinu nižší. „Dá se očekávat, že v turistické sezoně jeho cena ještě trochu vzroste,“ dodal Sirota.