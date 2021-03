Covid svatbám nepřeje. Snoubenci z jiných okresů je raději zruší

Na ten den čekala pětatřicetiletá Jana z Hradce Králové dlouho. Už letos v polovině března si měla se svým o pět let starším přítelem Karlem říci Ano. Jenže se tak nestane a svatební síň zůstane prázdnou. Ne že by se nastávající novomanželé po tříleté známosti rozešli, ale do karet jim nehraje současné vládní protiepidemické opatření a uzavřené okresy.

Uzavřené okresy a další protiepdemická opatření komplikují svatebčanům život. Ilustrační foto. | Foto: Deník

„Svatbu jsme plánovali již od loňského roku. Ale problém je, že oba žijeme v jiném okrese. Já jsem v Hradci a přítel na Rychnovsku. A i naši svědci bydlí mimo náš okres. A tak jako nechci hledat nového manžela jen na Hradecku, tak nechci hledat ani jiné svědky,“ neztrácela humor mladá žena, která své rozhodnutí sdělila svědkům jen pár dní před plánovaným předstoupením před oddávajícího. Epidemiolog Petr Smejkal: Praktici chtějí očkovat, ale nemají vakcíny Přečíst článek › „Zkrátka jsme se po zralé úvaze rozhodli, že svatbu odsuneme až do doby, kdy nebudou platit žádné zákazy. A snad se toho dočkám a nebudu se vdávat jako důchodkyně,“ dodala s úsměvem žena, kterou však nepotěšila slova ministra zdravotnictví Jana Blatného, který s rozvolněním současné situace nepočítá ani po Velikonocích. To zklamalo i její svatební svědkyni. „Docela jsem se na to těšila a oběma to přeji, ale také chápu, že se k tomuto kroku Jana odhodlala,“ nechala se slyšet žena, která by na svatbu své kamarádky mířila ze zatím „zakázaných“ jižních Čech. Plánovanou svatbu odsunuli Jana s Karlem nejsou jediným párem, který byl nucen kvůli současné situaci odsunout datum plánované svatby. Své zkušenosti s odročením má Lucie Nespěšná z Orlickoústecka a její přítel Radek. Lucie pracuje v okrese Brno-město, trvalé bydliště má u rodičů v okrese Ústí nad Orlicí a její snoubenec trvale žije v okrese svitavském. Tři týdny tak nejspíše stráví v Brně. „Možná pojedu vlakem za rodiči domů, po cestě můžu vystoupit z rychlíku, Radkovi dát na nádraží pusu a zase jet,“ neztrácí ani Lucie úsměv. PŘEHLEDNĚ: Vláda schválila nová opatření. Týkají se sportu, okresů i respirátorů Přečíst článek › Přesto chce svatbu přesunout minimálně o rok: „Prodělali jsme teď oba covid. Ustáli jsme společnou karanténu v garsonce, takže chvilkové odloučení nás už opravdu nerozhodí,“ dodala žena optimisticky. Podle mluvčí magistrátu v Hradci Králové Kateřiny Šmídové se v současné době najdou jednotky párů, které svoji svatbu o pár týdnů posunou. Zájem o svatby je i v době covidové. „Zatímco loni se v Hradci Králové během prvního čtvrtletí konalo 20 svateb, letos jich bylo 31 a do konce března je plánovaných ještě dalších 10 svateb. Na rozdíl od loňského března jsou svatby letos možné, i když v omezeném počtu. V souvislosti s posledním zpřísněním vládních omezení, které se týká pohybu mezi okresy, magistrát nezaznamenal nějaké hromadné zrušení či přesouvání již naplánovaných svateb. Naleznou se však výjimky, ale není jich moc,“ uvedla mluvčí.

