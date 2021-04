Žáky čekají před zkouškami a maturitou testy na covid. Povinné budou i roušky

Před přijímacími zkouškami na střední školy, maturitami či závěrečnými zkouškami budou muset žáci předložit negativní test na covid-19, který nebude starší než sedm dní. Při zkouškách budou povinné roušky či respirátory. Vyplývá to z informací, které ministerstvo v pondělí rozeslalo do škol. ČTK to sdělila mluvčí úřadu Aneta Lednová. Dnes také podle úřadu začala distribuce chirurgických roušek pro rezervní zásoby základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Do 15. dubna do 18:00 mají školy nahlásit, pro kolik lidí budou potřebovat antigenní testy při jejich další distribuci.

Studenti v rouškách při výuce na gymnáziu | Foto: ČTK