Sedíme spolu v Hrzánském paláci, jednom z objektů spadajících pod Úřad vlády ČR. Proč nejsme v jejím tradičním sídle ve Strakově akademii?

Protože vláda se musela přesunout do zdejšího azylu, aby mohla konečně začít kompletní rekonstrukce zahrad Strakovy akademie. Byl to můj sen, jímž jsem byla až posedlá. Vždycky jsem se podívala z okna pracovny na tu naši zahradu a prolétlo mi hlavou, že takový prostor nemůže reprezentovat Českou republiku při přijetí státníků, jako jsou Emmanuel Macron nebo Angela Merkelová. Je tam antuka, beton, štěrk, zničené keře, zanedbaná zeleň, zkrátka ostuda.

S panem premiérem jsem projela už dost zemí a viděla jsem, jak zahrady u parlamentů a sídel vlád vypadají. Zjistila jsem, že existuje projekt na proměnu zahrady, který ležel v šuplíku deset let, aniž by si ho někdo všiml. Já jsem na tuto potřebnou investici vybojovala peníze z evropského Fondu soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí i ze státního rozpočtu, hlavně z kapitoly Úřadu vlády, konkrétně z položky na mzdy. Celkové náklady by měly být 80 milionů korun.

Čím brání rekonstrukce zahrady fungování Strakovy akademie?

Hlukem, který je nevyzpytatelný. Jsou tam sbíječky, bagr, další stavební stroje. V tom rámusu a prachu se nedá pracovat.

Zatímco Pražský hrad zná každý, o této vládní budově se toho až tolik neví. Přitom jde o objekt s historií, která sahá do počátku 18. století k hraběti Janu Strakovi z Nedabylic. Ten odkázal veškerý majetek akademii, která se měla starat o výchovu mládeže zchudlých šlechtických rodů. Co se odehrálo mezi lety 1710 a 2021?

Skutečně jde o budovu s velkým příběhem. Ačkoliv se o tom málo ví, hrabě Straka byl jedním z největších filantropů a patriotů v české historii. Veškerý svůj majetek odkázal budoucím generacím s přáním zřídit „akademii pro cvičení mládeže chudé, stavu vyššího národu českého“. Jeho odkaz se ale podařilo naplnit až po dvou stoletích. Vláda zde sídlila teprve za protektorátu.

Jeho myšlenka skutečně došla naplnění až na konci 19. století, kdy tady mezi lety 1891 a 1896 vyrostla novobarokní budova podle návrhu architekta Václava Roštlapila za jeden milion tehdejších korun.

A mě právě fascinuje, že se podařilo Strakův záměr dokončit, naplnit jeho myšlenku.

Nejen to, v budově, kde bylo instalováno první ústřední topení v Praze, byly kromě studoven, kabinetů a ložnic studentů i bazén, lázně, zimní a letní tělocvična, šermírna.

Byl to na tehdejší dobu velmi moderní objekt s širokým využitím, nechyběla dokonce nemocnice a samozřejmě kaple v oválné místnosti, kde dnes zasedá vláda. V zahradě cvičili a jezdili na koni studenti. Byl to úžasný projekt s opravdu silným příběhem. Vyzařuje z něj vlastenectví, tradice, přesah. Jsem velmi hrdá, že sídlo vlády je právě zde.

Budova stojí na místě původní zahrady se studnou s údajně léčivou vodou z 15. století, kterou později převzali jezuité. Její celková výměra je sedmnáct tisíc metrů čtverečních. Jaký je plán její přestavby?

Chceme navázat na její historický vzhled. Moderní bude ve smyslu udržitelnosti, jinak to bude dobová zahrada s vodními prvky. Od jara do podzimu bude kvést v barvách trikolóry. Zahradu neměníme jen kvůli politice a protokolárním akcím, ale hlavně pro veřejnost. Lidé by zde měli mít možnost trávit volný čas. Doufám, že to bude další důvod pro obyvatele České republiky navštívit Prahu, která je po covidové ráně prázdná, trpí nedostatkem turistů a potřebuje pomoci.

Zahrada Strakovy akademie by měla být jedním z nových lákadel, chceme tam pořádat koncerty, kulturní akce, výstavy sochařských děl, nabídnout ji studentům vysokých škol. Naše oddělení vnitřní bezpečnosti s tím bojuje, protože sídlo vlády patří k chráněným objektům, ale podařilo se mi dohodnout výjimku pro jeden víkend v měsíci.

Podívejte se na fotografie rekontrukce zahrady Úřadu vlády ČR (galerie obsahuje i vizualizaci):

Určitě si přejete, aby to bylo jedno z míst, jímž budou zahraniční státníci okouzleni. Nejsou ale primárně přijímáni v Kramářově vile?

Do Kramářovy vily jsou zváni především kvůli výhledu, na který nelze zapomenout. Zážitek z nádherného pohledu na Prahu si každý státník odnáší s sebou. Oficiální přijetí by ale mělo být ve Strakově akademii s příjezdem od Vltavy, vstupem přes zahradu. Jenže právě ta byla v tak zuboženém stavu, že jsem tam žádnou zahraniční návštěvu brát nechtěla. Až bude zrekonstruována, zase se vrátíme k zažitému ceremoniálu, v Kramářově vile pak budou třeba jen neoficiální obědy.

Využíváte v běžném provozu Hrzánský palác nedaleko Pražského hradu?

Minimálně. Jsme tu opravdu jen po dobu rekonstrukce zahrady Strakovy akademie nebo jejího pláště v minulém roce. Jinak tady probíhají dny otevřených dveří pro veřejnost. Teď například sedíme v místnosti, kde pracoval prezident Masaryk. Jeho stůl je původní, ale stojí tu jako historický objekt, pan premiér Babiš by si nikdy nedovolil k němu sednout, má k tomuto místu velký respekt a úctu. Ve správě máme i Benešovu vilu v Sezimově Ústí a Lichtenštejnský palác u Vltavy, který velmi často nabízíme státní správě k pořádání různých konferencí.

Do něj byste také pozvala Čechy, Moravany a Slezany?

Určitě. Mimo jiné proto, že jsme v něm instalovali výstavu všech darů, které pan premiér Babiš dostal při svých návštěvách v zahraničí i doma. Je tam dárek od pana prezidenta Trumpa a další zajímavé artefakty s fotografiemi ze setkání i jejich příběhy.

Úřad vlády většinou vedli neviditelní úředníci, ale má za sebou i éru Lubomíra Poula a Jany Nagyové (nyní Nečasové) s kabelkami a šperky, které byly vstupenkou k premiéru Nečasovi. Také dostáváte dárečky?

Ne, nemám ani vitrínu na kabelky. Jedna společnost nám občas posílá koláče z Moravy, ale to je tak všechno. Pan premiér si většinu svých schůzek domlouvá sám.

Je pravda, že Jana Nagyová tady v Hrzánském paláci pěstovala a nechala poletovat papoušky?

Tu dobu jsem nezažila, ale říká se to.

Kolik zaměstnanců pod sebou máte?

V provozním odboru je skoro sto lidí včetně zahradníků a číšníků. Máme i vlastního truhláře, který se stará o nábytek. Je to malé šikovné městečko.

O žaludky ministrů se starají vládní kuchaři?

Ano, ale pro celý úřad jsme nevařili, a to chceme změnit. Obědy jsme objednávali přes catering, avšak v říjnu otevřeme nový gastroprovoz. Budeme vařit zdravě a kreativně, což asi neocení všichni členové vlády. Už několik let od některých ministrů poslouchám, že v nabídce je příliš mnoho zdravých jídel, že by si raději dali gulášek se šesti nebo nějaké buchty a sladkosti. Toho se ale ode mne nedočkají, preferuji spíše ovocné a zeleninové saláty.

Vy ale pochopitelně nejste správkyní budov, vaším primárním úkolem je zajišťovat podklady pro jednání vlády. Co všechno to obnáší?

Úřad je podpůrným orgánem vlády, takže máme na starost kompletní přípravu vládní agendy, podklady pro jednání, kontrolu plnění programového prohlášení či zveřejňovaných usnesení. V covidovém období vláda zasedala rekordně často. Mnohokrát mi volal pan premiér v sobotu v noci či v neděli ráno, abych svolala ministry.

Koho má k ruce premiér Babiš?

On by řekl, že nikoho, neboť všechno zvládá sám. Jeho nejužší tým čítá zhruba patnáct lidí, tím myslím tiskové oddělení, protokol, kabinet a několik expertů.

Premiérova komunikace s jeho protějšky probíhá čistě přes jeho mobil, nebo do toho vstupujete i vy?

Jak kdy. Pan premiér je velmi dobře jazykově vybaven, navázal s mnoha státníky přátelské vztahy, takže si s nimi většinou píše napřímo. Pak mě informuje o tom, co domluvil a co se má nachystat. Trošku nám tím narušuje protokol, ale už jsme si zvykli. Je to velká přidaná hodnota Andreje Babiše, že bezprostředně komunikuje s nejdůležitějšími evropskými politiky. Když se řešily Vrbětice, okamžitě a bez formalit vstoupil do interakce s kancléřkou Merkelovou.

Osobní přátelské vztahy má s maďarským premiérem Orbánem, rakouským kancléřem Kurzem. S kým ještě?

Velmi blízký vztah má s Emmanuelem Macronem, kterého jsme pozvali do nedaleké skvělé restaurace Kuchyň, kde si povídali několik hodin, jako by se znali od dětství. Rozumí si s německou kancléřkou Merkelovou, kterou respektuje a vnímá ji jako jednu z nejdůležitějších osobností novodobé historie. A přátelství pěstuje s lucemburským premiérem Xavierem Bettelem, s nímž si občas jen tak zavolá i se s ním zasměje.

Co obnáší příprava návštěvy zahraničního státníka?

Někdy to jsou akce kulový blesk.

Jako když tu Emmanuel Macron neplánovaně přespal?

Přesně tak. Pan premiér mu chtěl ukázat francouzskou sbírku v Národní galerii, na niž je velmi pyšný. Mohu ale připomenout jednu významnou záležitost, která byla opravdu infarktová. Odlétali jsme z Tel Avivu a já jsem dostala zprávu od amerického velvyslance Stephena Kinga, abych mu zavolala. Sdělil mi, že máme pozvání do Bílého domu. Ptala jsem se, kdy to bude, a zamotala se mi hlava, když mi řekl, že za tři týdny. Normálně je na to několik měsíců. Takto jsem jedenadvacet nocí nespala, všichni jsme jeli na plné obrátky, pomáhala nám naše ambasáda a protokol, ochranka, zahraniční oddělení. Myslím, že se to podařilo fantasticky.

Manžele Babišovy jste doprovázela i do Bílého domu. Byl to zážitek?

Seděla jsem vedle pana premiéra na jednání, které se z původních třiceti minut dost protáhlo. Donald Trump se opravdu zajímal o naši zemi, ale hlavně se ptal, jestli jsou tak krásné ženy jako v Česku i na Slovensku. Pan premiér se pořád vracel k politice a exportu, ale Donald Trump to neustále stáčel na ten ženský element. Byl okouzlen paní Babišovou. Bylo opravdu zajímavé sledovat, jak svět funguje z jeho pohledu.

Je evidentní, že jste pravou rukou Andreje Babiše, který je považován za extrémně náročného šéfa. Nejste z jeho pracovního tempa a nepotřeby spánku občas na nervy?

Tak on je lehce nesnesitelný, protože jeho pracovitost, urputnost a orientace na cíl je vyčerpávající. Díky tomu jsme ale během těch čtyř let zvládli kus práce. Dodnes jsem nepochopila, jak je možné, že mu stačí pár hodin spánku. Jsem o několik let mladší, ale takovou energii nemám.

Volá vám v noci?

V noci, ráno, o víkendech. Nikdy neodpočívá, neumí vypnout. Vymínila jsem si jedinou věc, a tou je prvních čtrnáct dní v červenci, kdy jsem se svou dcerou na prázdninách. To je pro mě svaté a byla to moje podmínka při nástupu, když mě pan premiér přemlouval, abych s ním spolupracovala.

Pracovala jste v start-upu Creative Dock a jeho zakladatel Martin Pejša o vás řekl, že jste člověk, s kterým chcete pracovat. To je hezká vizitka. Čím jste si ji zasloužila?

Možná jsem podobný pták Fénix jako Andrej Babiš. Večer se vybiju a ráno vstanu z popela s dobrou náladou. Mimochodem tu má pan premiér po ránu velmi špatnou a diví se mi, že to mám naopak. Ale já to tak mám, jsem zdravá, mám skvělou rodinu, dělám práci, která má smysl, a žiju v nejlepší zemi na světě. Proč bych se měla na svět mračit?

Nebyl pro Andreje Babiše problém, že jste před nástupem k němu na ministerstvo financí několik let dělala tajemnici Zdeňku Bakalovi, kterého tak vášnivě kritizuje?

Ne. Mám zlaté pravidlo, že nikdy nemluvím o tom, co se stalo předtím. Mezi šesti lety u pana Bakaly a šesti lety u Andreje Babiše jsem rok pracovala na krásném projektu ve zmíněném start-upu. Jedna etapa skončila a začala další. Měla jsem dva specifické šéfy, kteří byli diametrálně rozdílní, stejně jako moje agenda. U Zdeňka Bakaly to byla odpovědnost za byznys, u pana Babiše je to odpovědnost za stát.

Jak si vás vybral?

Zavolal mi v neděli, když jsme na zahradě hráli s rodinou fotbal. Zeptal se mě, zda bychom se nemohli poznat, protože by se mnou rád spolupracoval. Trvalo půl roku, než jsme se domluvili a já vyměnila džíny a tričko za šaty a podpatky.

Už tehdy byl Andrej Babiš kontroverzní politik. To vám nevadilo?

Byl ministrem financí a já jsem mu uvěřila, že má s touto zemí dobré úmysly.

Věříte tomu i teď, kdy je Andrej Babiš premiérem s potvrzeným střetem zájmů, nevybíravě útočícím na opozici a Evropský parlament, se čtvrtým ministrem zdravotnictví během covidového roku? Neříkáte si, že bylo chybou se s ním spojit?

Nikdy. Nedostala jsem se do bodu, kdy bych si řekla: A dost, tohle už je opravdu moc. Trávím s ním víc času než se svým mužem a nemám pochyby, že to dělá čestně a pro dobro České republiky. Kdybych jednou jedinkrát měla pocit, že to tak není, ihned bych odešla. Dokud mu věřím, ty kauzy mě vůbec nemohou rozhodit.

Mluvíte o Babišových dobrých úmyslech s Českou republikou. Co to znamená?

Andrej Babiš má obrovské srdce, velké sociální cítění a miluje Českou republiku, chce naši zemi posunout dál, aby měla pevné místo v Evropě.

Vážně? Vždyť ČR je co chvíli na bruselském pranýři právě kvůli jeho střetu zájmů, Agrofertu a Čapímu hnízdu. To přece české zájmy evidentně poškozuje.

Myslíte, že kdyby tu seděl pan Sobotka nebo jiný politik, měli bychom lepší pozici? Já si to nemyslím. Miliardy navíc, které byl Andrej Babiš schopen vyjednat v Evropě, to je skutečně velký přínos pro celou republiku. A to, co jste zmínila, podle mě méně řeší Evropa než domácí politická scéna.

V říjnu voliči rozhodnou, zda to vidí stejně jako vy, nebo jinak. Jisté ale je, že váš tým musí připravit půdu pro české předsednictví EU, které bude v druhé polovině příštího roku. Spousta politiků a osobností veřejné sféry má dojem, že se to zanedbává. Tak jak to tedy je?

Předsednictví nebude pompézní, nebudou se vyhazovat peníze oknem, nebude tam žádná korupce, ProMoPro a podobně. Bude ale velmi precizně připravené a velkolepé v tématech a poslání. S předsednictvím jsem šla do tohoto roku jako s hlavním úkolem pro sebe a všechny moje kolegy. Je úplně jedno, kdo bude sedět ve Strakově akademii, ale předsednictví musí být perfektní. Neděláme to pro vládu, ale pro obraz České republiky ve světě, především v Evropě. Přípravné práce jsou možná neviditelné, ale ujišťuji vás, že běží naplno.

Kde se odehraje setkání lídrů EU?

Hlavní summit 27 evropských premiérů a prezidentů proběhne na Pražském hradě.

Kdo je TÜNDE BARTHA?

* Narodila se 24. ledna 1976 v Kráľovském Chlmci na východním Slovensku, absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze a studovala na Univerzitě Eötvös Loránd v Budapešti



* V roce 2007 založila cestovní agenturu Fair fairy travel, která vozí maďarské turisty doPrahy.



* V letech 2010 – 2014 vedla kancelář majitele společnosti BXR Partners Zdeňka Bakaly a byla jeho tajemnicí, poté pracovala jako projektová manažerka inovačního inkubátoru Creative Dock.



* Od roku 2015 vedla kabinet ministra financí Andreje Babiše.



* Od roku 2017 působí na Úřadu vlády, kde je od 28. června 2018 pověřena jeho vedením.



* Je vdaná, má jednu dceru. Plynně hovoří maďarsky a anglicky.