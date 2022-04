Poté, co město vypovědělo partnerskou smlouvu s ruským Kronštadtem, začalo hledat, jak pomoci právě ukrajinskému městu. „Původně jsme chtěli dát finanční prostředky přímo na jejich účet, ale nebylo jasné, komu by nakonec padli do rukou. Proto jsme se rozhodli zřídit transparentní účet. Jeho výtěžek bude po skončení těch neblahých událostí zaslán přímo Černigovu,“ uvedl Hrabálek. Od začátku sbírky se na kontě objevilo přes 75 tisíc korun.

Nejen Hradec Králové však má partnerské dohody s městy na Ukrajině. V České republice jich má ve svém seznamu jako přátele zařazeno hned dvacet měst. Většina z nich se pomoci z Čech již dočkala či v budoucnu dočkají. „Už od začátku konfliktu komunikujeme s naším partnerským městem Chust. Jejich jediný dosavadní požadavek bylo zajištění zdravotnického materiálu pro jejich nemocnici,“ uvedl mluvčí radnice ve Žďáru nad Sázavou Matěj Papáček. Posléze z tohoto města na Vysočině putovala do Chustu zásilka léků za 700 tisíc korun.

Na začátku března poslala charitativní zásilku do ukrajinského města města Ivano-Frankivsk i radnice v Přerově. Na dvojitou pomoc se pak může spolehnout i Užhorod. Ten má v České republice hned dvě partnerská města – Jihlavu a Českou Lípu. A zatímco jihlavští zastupitelé budou o pomoci, která by měla obsahovat finanční podporu v podobě tří milionů korun (dva miliony na účet ukrajinského velvyslanectví a milion přímo pro Užhorod) teprve jednat, Česká Lípa již do města na západě Ukrajiny, které leží jen pár kilometrů od polských hranic, vyslala několik humanitárních konvojů.

Zdroj: DeníkPomoc svým partnerským městům Mukačevo, respektive Dubno, přislíbily i radnice Pelhřimova a Uničova. „Uničov ihned po vstupu dobyvačných vojsk Ruské federace na Ukrajinu odeslal do Dubna dopis vyjadřující nesouhlas s vojenskou agresí a současně s nabídkou pomoci. Uspořádali jsme také veřejnou sbírku a zřídili jsme transparetní účet, na který jsme vložili 50 tisíc korun,” informoval mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.

S městem Rachov v Zakarpaní, kde je nyní zřízený uprchlický tábor pro lidi z obléhaných a bombardovaných měst a také tábor pro raněné vojáky, je v každodenním kontaktu i město Třebíč. „Už před 14 dny jsme pořádali sbírku humanitární pomoci, která čítala 34 palet potravin, léků, hygienických prostředků a kosmetiky, oblečení i vybavení pro vojáky, přímo do Rachova,“ dodala mluvčí města Irini Martakidisová.

Úplně všechna ukrajinská města však jejich české protějšky za přátelská nepovažují. Například Ostrava v minulém týdnu vypověděla smlouvu s ukrajinským, ale separatistickým Doněckem.