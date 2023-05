Pět stovek koncertů, divadelních či tanečních představení, výstav, happeningů a dalších akcí nabízí sedmý ročník celostátního festivalu ZUŠ Open. Zapojilo se do něj 439 základních uměleckých škol z celé republiky. Během jedné z největších kulturních událostí tak od neděle 21. května do neděle 4. června ožijí uměním parky, náměstí, kostely a celá řada dalších veřejných míst. ZUŠ Open vyvrcholí 3. června ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu České republiky, kde se do společného programu zapojí na 800 účinkujících ze ZUŠ ze všech krajů. Patronkou akce je opět mezinárodně uznávaná pěvkyně Magdalena Kožená, která systémem základních uměleckých škol sama prošla.

Pěvkyně Magdalena Kožená a děti ze ZUŠ | Foto: se svolením Smart Communication

Základní umělecké školy (ZUŠ) v rozsahu známém z České republiky jsou unikát. Upozorňuje na to operní pěvkyně Magdalena Kožená, která je také patronkou události ZUŠ Open. „Řadový český občan si to neuvědomuje, protože nemá s čím srovnat. A skoro každý to bere jako samozřejmost – chodil jsem do zušky kreslit, na něco hrát, tancovat… Takže mají všichni pocit, že je to všude běžné, ale to tak vůbec není. Třeba v Německu nic podobného neexistuje. Ano, jsou různé školy, ale je jich podstatně méně a nemají konkrétní program talentových zkoušek. Spíš je to o tom, že kdo má peníze, tak si zaplatí. Není to podporováno státem. Pro mě je zásadní, aby se český systém zachoval, aby i státní instituce, které tento program dotují, jej měly za prioritu. Aby všichni věděli, co tady máme. Že to je obrovský přínos, poklad, který je pořád potřeba si hýčkat,“ zdůrazňuje Kožená.

Co byste poradila rodinám, které mají nadané děti, ale nemají peníze na to, aby je mohly v rozvíjení talentu podporovat?

Není zatím v našich možnostech rozdávat finanční podpory, ale máme fantastické partnery. Přesto se snažíme získat pravidelného donátora, díky němuž bychom mohli vybudovat program, kde si lidé mohou napsat žádost a my budeme schopni jim finančně pomoct. Zatím jsme spíše budovali povědomí o festivalu ZUŠ Open, zapojil se i Senát, různé další organizace a subjekty. Je to krásná chobotnice. Připravujeme program na poskytnutí nástrojů zuškám, které si nemůžou jejich zakoupení dovolit. Pevně věřím, že se nám podaří inspirovat více dárců, abychom mohli fungovat i na této bázi.

Je nějaké téma letošního ročníku?

Rozsah a šíři festivalu naplňuje i šíře témat, která nejsou spojena pouze s rozvojem talentu a nadání. Těší mne, že se v rámci festivalu ZUŠ Open daří rozvíjet spolupráce s neziskovými a charitními organizacemi, které svoji činnost zasvětily pomoci potřebným prostřednictvím programů s mottem ZUŠ Open pomáhá a též spolupráce s žáky speciálních škol. Přála bych si, aby se i díky festivalu otevřely cesty pro větší podporu a vzdělávání dětí a mládeže s jakýmkoliv handicapem.

Jste rodačka z Brna, máte k tomuto městu stále pevný vztah?Brno je a vždy bude nejvíc. Chovám k němu emocionální vztah. Vždycky, když tam dojedu, mám pocit souznění. Mám tam spoustu přátel, bohužel z rodiny už mi tam nikdo nezbyl. Ale přátele mám a je to pro mě zkrátka domov. A přesto, že žiju už devatenáct let v Berlíně a předtím jsem žila v Paříži, bych nikdy neřekla, že jsem v Berlíně doma. To vůbec ne.

Je i pro vaše děti myšlenka zušek přijatelná?

Myslím, že moji pubertální chlapci o tom ještě nepřemýšlí, osmiletá dcera asi taky ne, ale k hudbě mají velký vztah. Vždycky jsme měli a stále máme na hlídání kamarádku z Brna. Jezdí i na tábory, takže nasávají českou kulturu. Mají rádi česká jídla, český humor…

Zakotvili jsme ale v Berlíně, kde byl můj muž šestnáct let šéfdirigentem Berlínské filharmonie. Takže to byl docela logický výběr toho, kde budeme žít. Berlín mám ráda v tom, že do Prahy je to tři a půl hodiny autem, takže mám pocit, že když budu potřebovat, můžu si sem velice rychle odskočit. Obě města jsou hezká, člověk se kulturně vyžije, zajde si do restaurace, ale já mám prostě strašně ráda přírodu a klid. Takže je to pro mě hezké spojení, protože Berlín je hodně zelený. Je tam hodně prostoru, bydlíme na okraji města, kde je jezero, les, takže ačkoli ve městě, do pěkné přírody mám pět minut. Je to takový kompromis.