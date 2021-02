Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nový nouzový stav, a to do 28. února. Sněmovna přitom další prodloužení nouzového stavu již dříve odmítla. Podle vlády je rozhodnutí v souladu s ústavou, předseda Senátu Miloš Vystrčil je hodnotí jako neústavní.

Ústavní právník Jan Kysela | Foto: Deník / Divíšek Martin

Kdo z nich má pravdu?

Ústavní zákon o bezpečnosti je založený na tezi, že do 30 dnů má stav nouze k dispozici vláda. To, co je nad 30 dnů, schvaluje Poslanecká sněmovna, protože s nouzovým stavem jsou spojeny možnosti poměrně významných zásahů do základních práv, jichž jsme svědky od března. Proto je to nastaveno tak, že nemá rozhodovat vláda, která z toho těží, proto je to ponecháno na vůli Poslanecké sněmovny.