„Obsahuje seznam knih zábavných i poučných, nádherných děl ilustrovaných, básní, románů, novel a povídek předních spisovatelů českých a vybraných literatur cizích,“ informuje o vánočním katalogu nakladatelství v periodiku Čas z roku 1907. „Vše v nádherných vazbách, dále obrazů skvostných rámcích, uměleckých reprodukcích v nádherných albech, rozkošná drobná díla umělecká i velkolepé výtvory českých mistrů,“ vychvaluje reklama vánoční nabídku.

Vánoční vzpomínky. Dárky nosila Štědrá bába a pocestný dostal večeři

Velmi často se objevují především praktické věci, bohatá je proto nabídka ložního prádla, županů, ubrusů, stejně jako oblečení na všední dny nebo kuchyňského náčiní. „Nejpraktičtější vánoční dárky jsou jistě pravé ruské kaloše, gumové hračky, šle, gumové zástěrky, ubrusy na stůl a linoleové koberce,“ hlásí ve své reklamě pro Lidové noviny v roce 1901 brněnský obchodník Čeněk Čihák.

Umělecká díla i slevy na hedvábí

Vánoční nabídka se ale vztahovala i na luxusní zboží. Často v inzerátech figurují umělecká díla, ale také slevové akce na plesové hedvábí nebo speciální focení v ateliéru při umělém světle. Tehdejší prodejci sázeli na to samé, na co sází ti dnešní. Především na cenově výhodné nabídky. Navíc neváhali lákat zákazníky do obchodů i těsně před Ježíškem.

V průběhu celého prosince povzbuzoval k nákupům až do 25. prosince třeba obchodník Efraim Löb. Na Můstku, spodním čele Václavského náměstí v Praze, provozoval velkoobchod s hedvábím. „Jenom 10 dní ještě trvá všeobecně oblíbená a navštěvovaná velká okase hedvábným zbožím. Tento týden plyše, samety, zbytky na hedvábné blůzy,“ lákal skrze periodikum Čas obchodník v polovině prosince roku 1907.

Vánoce patří k nejstarším svátkům. Dodnes se v nich ozývá i pohanství

Obdarovávání během Vánoc je spjato s křesťanským prostorem a darem právě pro křesťany – narození Ježíše Krista, jejich spasitele. Rozdávání dárků v rodinách, v podobě jaké dodržujeme i dnes my, se objevuje až v 19.století. To do českých domácností vrostla také tradice vánočního stromečku.

Dárky už ve středověku

Nicméně o tom, že Vánoce neměly jen ryze duchovní pojetí, ale objevují se i dárky materiální, jsou poznatky už ve středověku. „Tehdy se objevují obyčejné dárky, jako dobré jídlo, hezké misky, krásné předměty, či liturgická kniha, která mohla být dána manželovi manželkou nebo opačně, takříkajíc pod stromeček,“ popisuje Eva Doležalová, historička z Historického ústavu Akademie věd ČR.

Vánoční čas také sloužil k drobnému obdarovávání chudiny nebo čeládky. Později se stal hlavní dobou ke společenským aktivitám, které měly pomoci slabším vrstvám. V roce 1902 se rozhodla pomoci například Česká Matice školská dětem v pohraničních oblastech, na Šumavě a Severních Čechách.

Oba regiony trpěly špatnou úrodou a velkou bídou. Dárky lidé nosili do takzvaných vánočních komisí nadílkových. „Náš národ ukazuje štědrou vánoční nadílkou, že chudé české dítě v místech smíšených není opuštěno, že mimo rodiče má ještě jiné upřímné, blízké, pokrevní přátele, to jsou všichni uvědomělí synové, všechny šlechetné dcery našeho národa,“ povzbuzuje dárce výzva v periodiku Čas.