Nejnovější vozidla městské policie v Olomouci mají kromě typického polepu a majáku na střeše ještě něco navíc. Je to registrační značka na přání. Netradiční tabulky na policejních autech si už všimli olomoučtí řidiči a ne všem se líbí.

Značky na přání byly pořízeny pro tři nová vozidla Městské policie Olomouc. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Mětská policie odmítá, že by mělo jít o nějaké zviditelňování. Důvody jsou praktické.

Olomoucký magistrát ročně vyřídí přibližně stovku žádostí o registrační značku na přání. Po zavedení novinky v roce 2016 byl zájem velký, v posledních letech se ustálil na počtu 90 až 100. Někteří řidiči jsou při vytváření návrhů hodně kreativní.

Hrubka jako Brno. Značkaři v Hranicích řidiče vedli na Frýdek-Mýstek

„Nápis na autech strážníků sice nijak ‚nekřičí‘, vypadá to naopak dobře, ale kdo to a proč platil? Z veřejných peněz? Není to vhodné,“ poukazoval majitel stavební firmy z Olomoucka.

Netradičních tabulek na autech projíždějících kolem si rád všímá.

„Sám mám na autech ‚VIP‘ značky. Ale jsem podnikatel, soukromá osoba, je to jenom moje věc, pořízená za moje peníze,“ dodal.

Bez správního poplatku

Městská policie Olomouc pořídila značky na přání na celkem tři nová vozidla Hyundai i30. Podle mluvčího za ně ale nezaplatila ani korunu.

„Pořízení registračních značek na vozidla nepodléhá správnímu poplatku, neboť se jedná o služební vozidla statutárního města Olomouc,“ vysvětlil Petr Čunderle.

VIDEO: Kotel Baníku zaujal celé Česko. Pastrňák hitem internetu, podívejte se

Nápis, přesněji kombinaci písmen a čísel, zvolila městská policie podle jejího mluvčího kvůli zjednodušení při nasazování aut ve výkonu služby.

„V žádném případě si neklademe za cíl zviditelnění vozidel a jejich značek pro veřejnost,“ zdůraznil Čunderle.

Jména na značkách už výjimečně

O registrační značky na přání mohou řidiči žádat od roku 2016 na kterémkoliv pracovišti registru vozidel v celé republice. Zaplatí 5000 korun za jednu tabulku - na jedno auto tedy přijdou na dvojnásobek. Značka pak „putuje“ se svým majitelem, takže ten ji může použít také při změně vozidla.

Zájem o netuctové tabulky je stále. Na olomouckém magistrátu každoročně vyřizují přibližně stovku žádostí.

„Na samém počátku byl zájem o RZ na přání znatelně vyšší, postupně se to ustálilo na počtu cca 90 až 100 žádostí ročně,“ popisoval vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel Ivan Rašťák.

VIDEO: Slavia proti všem, výročí invaze 68 v sektoru Baníku i kotelník Pastrňák

Z údajů na pracovišti registru vozidel vyplývá, že řidiči volí nejrůznější škálu kombinací. Nelze říci, že by v posledním roce převažovala například křestní jména.

„Ta už registrujeme v žádostech spíše výjimečně. Zřejmě i proto, že spousta kombinací s křestními jmény už je vyčerpaná,“ uvedl.

Odkaz na nacistickou symboliku

Občas se úředníci setkají i s požadavkem na kombinaci písmen s vulgárním vyzněním. Když žadatele upozorní, že takovou kombinaci nemusí schválit, většinou návrh upraví. Případně se pokusí se svým původním požadavkem uspět na jiném úřadě v sousedním městě.

VIDEO: Lidé na štěrkovně v Hlučíně mohou opět sledovat medúzy, podívejte se

„Setkali jsme se ovšem i s velmi problematickým požadavkem na kombinaci čísel 8 a písmen AH, která odkazují na nacistickou symboliku. Případ jsme předali k posouzení našim nadřízeným orgánům,“ zmínil Ivan Rašťák.

Příklady kreativity některých řidičů. Jedná se o značky z poslední doby:

ZA5MIN12

ZITZIVOT

NENIMOJE

BYTS1LNY