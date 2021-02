Začíná to být smutný symbol horšící se epidemie. Kdekoliv v Česku se objeví žlutý blikající kamion „Fénix“ z pražské záchranky, je zle. V minulém týdnu tato velkokapacitní sanitka evakuovala covidové pacienty z Chebu, v noci na středu Fénix pomáhal s přesunem 17 pacientů z východočeského Náchoda na jih Moravy.

Situace v Náchodě se vyhrotila už na začátku týdne. „Po pondělí, kdy jsme k hospitalizaci přijali 22 pacientů, jsme již nebyli schopni zvládnout další příjem,“ potvrdil reportérovi Deníku šéf náchodské nemocnice Jan Machal .

Královéhradecký kraj spolu s Karlovarským jsou teď na úplné hraně kapacit špitálů. Na východě Čech za to může i takzvaná britská mutace koronaviru, která je o 30 až 70 procent nakažlivější. Odborníci ji našli v 60 procentech zkoumaných vzorků z Trutnovska a skoro v polovině vzorků z Náchodska. Hejtman Martin Červíček (ODS) se kvůli tomu pořádně vytočil. Informaci o zákeřné mutaci se totiž „náhodou“ dozvěděl na webu. „Od poloviny ledna čekáme na výsledky sekvence vybraných vzorků a teprve dnes se z webových stránek Státního zdravotního ústavu bez bližšího vysvětlení výsledky dozvídáme!“ zlobil se Červíček.

Pro srovnání: v Praze se britská mutace prokázala jen v desetině vzorků. Například v brněnské nemocnici u sv. Anny je ale už každý druhý vzorek „britský“.

Kritickou situací na západě a východě Čech se dnes bude zabývat vláda.

Vůbec poprvé od vypuknutí epidemie je na stole varianta, že by došlo k „uzamčení“ celých okresů. Především trutnovského či chebského a sokolovského. Například tak, aby do nich (vyjma cest za prací a k lékaři) nemohli lidé z jiných okresů a krajů. Stejně tak by například lidé z postižených okresů mohli do MHD či na úřady pouze s respirátorem. Oficiálně to ale včera nikdo nechtěl komentovat. Čeká se na rozhodnutí vlády.

Jak karlovarský hejtman Petr Kulhánek, (STAN) tak Martin Červíček dopředu apelovali na ministry, aby se neuchylovali k hermetickému uzavírání územních celků.

K plošné uzávěře zatím v Česku došlo jen jednou – loni v březnu hygienici na několik dní kvůli covidu „zamknuli“ Litovel a Uničov. Uvnitř zóny zůstaly tisíce lidí.