Co lidé budou muset povinně nosit za roušky na veřejnosti?

Když nebudou venku poblíž (tedy do vzdálenosti dvou metrů) jiní lidé než z jejich domácnosti, nemusí nosit nic. Když bude poblíž někdo jiný, budou muset mít minimálně chirurgickou roušku. Uvnitř veřejných budov budou muset nosit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu, nanoroušku.

Odkdy budou respirátory povinné?

Od půlnoci ze středy na čtvrtek. Lidé, kteří si nebudou moci roušku nebo respirátor sehnat, mají do konce února výjimku a mohou nosit pouze látkovou roušku. Ale pouze venku nebo ve vnitřních veřejných prostorách staveb s výjimkou prodejen, provozoven služeb, hromadné dopravy, přístřešků hromadné dopravy či na nástupišť a čekáren či motorových vozidel.

Co je míněno veřejnými prostorami?

Prodejny, provozoven služeb, mezinárodních letištích, MHD včetně nástupišť a čekáren a v motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti. Povinnost platí také ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče, dále v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.

Bude mi hrozit nějaká pokuta, pokud nařízení poruším?

Ano, až třicet tisíc korun, pokud bude schválen pandemický zákon. Jinak může policie na místě udělit sankci deset tisíc korun. Ve správním řízení ale může být pokuta podstatně vyšší.

Proč se nové opatření zavádí?

Poněvadž lidí na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (JIP a ARO) v Česku neubývá, a ty začínají být přeplněné. Navíc v zemi řádí britská mutace koronaviru, která se šíří více a rychleji než ta původní. Hrozí tak kolaps zdravotnictví. Respirátory FFP2 chrání před nemocí více než látkové roušky. Samozřejmě pokud mají příslušnou certfikaci a dobře na obličeji těsní.

Respirátory vs. roušky

Co jsou to chirurgické roušky?

V současnosti se prodávají minimálně trojvrstvé ústenky z netkané textilie s mikrofiltrační vrstvou. Nejčastěji se prodávají v modré barvě, podle nichž ji většina lidí pozná. Ale vyrábějí se i v jiných barvách.

Kde respirátory, nanorespirátory a chirurgické roušky seženu?

V lékárnách, obchodech, drogeriích, supermarketech či v e-shopech. Jednorázové respirátory tam stojí od deseti do čtyřiceti korun. Na sobě musejí mít označení evropské certifikace CE a normy EN 149:2001+A1:2001.

Když je respirátor jednorázový, znamená to, že ho musím po dvacetiminutové návštěvě obchodu vyhodit?

Ne, respirátory mají většinou trvanlivost osm hodin. Při krátkodobém nošení se doporučuje nechat jej vyschnout v igelitovém sáčku, případně předtím ještě předtím zvenčí i zevnitř dezinfikovat třeba rozprašovací alkoholovou dezinfekcí.

Dostanou někde sociálně potřební respirátor zdarma?

Vláda zatím rozhodla, že bude přes potravinové banky 7,5 milionu chirurgických roušek, padesát kusů na osobu. Do budoucna slibuje i respirátory.

Návrat dětí do škol

Jak to bude s návratem dětí do škol?

Pandemická situace zatím od 1. března návrat žáků do škol neumožňuje.

Budou muset respirátory nosit i děti ve třídách?

Ne, ani venku. Děti od dvou do patnácti let mají výjimku, protože se pro ně vyrábí málo respirátorů. Podle textu opatření by však například do obchodů nebo MHD měli nosit minimálně jednu zdravotnickou obličejovou masku, tedy chirurgickou roušku.

Změnila vláda i něco jiného?

Ano, rozhodla o tom, že lidé, kteří prodělali maximálně přes devadesáti dny covid nebo jsou očkovaní, nebudou muset do karantény.