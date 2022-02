Jaké konkrétní důchody někdejší estébáci berou, nelze přesně zjistit. Vypočítávají se totiž pro odlišné složky Státní bezpečnosti různě, navíc mnozí přisluhovači režimu dostávali všemožné odměny a prémie. Příslušníci StB ale kromě nadprůměrné penze stále dostávají i takzvané výsluhy, jen v letech 2007 až 2020 jim na nich stát vyplatil přes 1,3 miliardy korun.

Zmírnění nespravedlností by měla přinést iniciativa předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, kterou nynější ministr práce a sociálních věcí představil loni v létě ještě z pozice opozičního poslance. Navrhuje osekat penze členům StB či pohraniční stráže. Inspiroval se na sousedním Slovensku, kde byl již takový návrh přijat. Lidem, kteří působili ve významných funkcích režimu, se tam tato doba již nezapočítává do důchodu jako takzvaná doba pojištění. Podle Jurečkova odhadu by se v Česku měl takový zákon týkat 12 až 15 tisíc lidí.

Na důchod by se podle Jurečky mělo sáhnout bývalým komunistickým ministrům a významným osobám aparátu KSČ či šéfům tajných služeb, armády i pohraniční stráže, stejně jako příslušníkům Státní bezpečnosti. "Pro nás je nepřípustné, abychom ze státního rozpočtu vyplatili bezmála tisícovce bývalých příslušníků StB zhruba jednu miliardu korun jako odměnu za to, že se v minulosti podíleli na represích," prohlásil s odkazem na zmíněné estébácké výsluhy Jurečka.

Konkrétní seznam lidí, kterých by se zkrácení příjmů mělo týkat, by měl vypracovat Ústav pro studium totalitních režimů. "Vzhledem k tomu, že se jedná o součást koaliční smlouvy i programového prohlášení, očekáváme ve Sněmovně podporu," podotkl Jurečka. Chtěl by také vedle toho pomoci odpůrcům komunistického režimu, kteří nemají na důchod nárok. "Za komunismu jim nebylo dovoleno pracovat. Nemají tedy odpracované povinné roky nebo byli například v rámci akce Asanace vytlačeni do zahraničí, a na důchod nedosáhnou," řekl Jurečka. "Předložení návrhu na vládu plánujeme během letošního roku," slíbil.

Napravit křivdy

Historik Petr Blažek připomněl, že finanční situaci některých lidí, kteří proti režimu aktivně vystupovali, zlepšil již zákon o třetím odboji. "Umožnil dorovnávat malý důchod těm lidem, kteří si o to požádali," uvedl Blažek. Jurečkův návrh uvítal, i když podle něj nebyl připraven příliš kvalitně. Jednalo se podle něj totiž o pouhé převedení legislativy, kterou již přijali na sousedním Slovensku. "Myslím si, že u nás je trochu jiná situace, a že to chce pečlivě zvážit, jaké povinnosti při jeho aplikaci mají mít jaké instituce," řekl.

Podle Kroupy však ke zmírnění nespravedlnosti v přístupu ke komunistickým prominentům a jejich obětem nemusí vést snadná cesta. "Obávám se, že bychom narazili na právní stránku věci," konstatoval. Protože estébákům jejich dnešní příjmy zaručily tehdejší zákony, mohli by si podle něj své vysoké důchody účinně bránit u případných soudních jednání.

Podle Mikuláše Kroupy je ale zejména potřeba rychle pomoci těm odpůrcům režimu, jejichž situace je nejhorší. Vyšší důchod by jim mohl zajistit například polohovací lůžka anebo lepší dostupnost péče sociálních pracovnic. "Když je navštěvujeme, tak vidíme, že žijí velice skromně. Vadí jim hlavně to, že společnost zapomíná na jejich osudy a neváží si hodnot, za které se zasazovali," posteskl si Kroupa.

Rychlou cestou ke zlepšení podmínek těchto seniorů by podle Kroupy mohla být například změna zákona o účastnících národního odboje, která by jim navýšila důchod nad průměr. Pomohl by ale také zájem veřejnosti. "Kdo má takové lidi ve svém okolí, tak jim může přijít pomoci, anebo lze finančně přispět Centru pomoci Paměti národa, které má takovou pomoc v náplni práce," doplnil Kroupa.

I když situace českých odpůrců komunistického režimu rozhodně není růžová, přesto Kroupa jejich situaci nevidí úplně tragicky. Pořád má totiž v ruce skutečný odstrašující příklad. "Je důležité říct, že zatím to u nás není zdaleka tak zlé jako v Rusku. Tam váleční veteráni umírali na ulicích jako bezdomovci, ale u nás se nic takového neděje," dodal.