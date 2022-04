O postoji k přítomnosti amerických vojáků v Česku bude hnutí ANO teprve diskutovat. "Ale já za sebe říkám, že to nepodporujeme, protože mi to připadá zbytečné," uvedl Babiš. Svůj postoj zdůvodnil tím, že Severoatlantická aliance (NATO) v současnosti vytváří v zemích na své východní hranici obranné systémy a společné alianční jednotky, takzvané battlegroups. "Tak proč bychom ještě měli dělat nějaké základny u nás, když tyhle základny pomáháme budovat?" řekl bývalý premiér s odkazem na účast české armády na vytváření mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku.

Americká základna v Česku? Jen hezké přání, uvedl premiér Fiala

Přítomnost amerických vojáků na českém území považuje Babiš za citlivé téma. "Nejlepší by bylo na to udělat referendum," uvedl. Dodal, že nemá informaci o tom, že by to NATO po Česku chtělo.

Aby v Česku bylo bezpečno?

Předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09) na Babišova slova reagoval tím, že o bezpečnosti státu se nerozhoduje v referendech. "To chtějí jen ti, co mají zájem na tom, aby tu bezpečno nebylo," uvedl na twitteru.

Česko by mohlo podle Černochové uzavřít dohodu jako Slovensko, na jejímž základě Američané mohou v zemi využívat dvě vojenské základny. Nalézt dohodu by podle ní chvíli trvalo, v Česku by ji schvalovaly obě komory Parlamentu.

Slovenský parlament letos v únoru schválil smlouvu, která americkým vojákům umožní využívat infrastrukturu dvou vojenských letišť na Slovensku. Projednávání dokumentu provázely protesty a obstrukce opozičních stran. České ministerstvo obrany tehdy na dotaz ČTK uvedlo že ČR se Spojenými státy o smlouvě nejedná, pokud ale americká strana uzavření navrhne, Česko je připravené se návrhem zabývat. Podle informací Lidovek.cz se nyní jedná právě o takové smlouvě, nikoliv o budování konkrétní americké vojenské základny.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli v pořadu Partie CNN Prima News řekl, že pro případ přítomnosti Spojených států v Česku by mohly přicházet v úvahu základny v Přerově či Mošnově. O konkrétních lokalitách se ale nyní nejedná, uvedlo v neděli večer na webu ministerstvo obrany. Úřad jen uvedl, že Černochová v USA potvrdí zájem Česka jednat o dohodě, která by právně zastřešila obrannou spolupráci obou zemí.

Tématem se podle Jurečky vláda ještě nezabývala. Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) v neděli zdůraznil, že o návrhu nediskutovala ani koalice. "Stejně tak není v programovém prohlášení vlády. Považuji za velmi nešťastné téma otevírat tímto způsobem skrz výroky do médií," řekl ČTK. Premiér Petr Fiala (ODS) v České televizi a televizi Nova v sobotu zdůraznil, že jde o záležitost, kterou musí schválit obě komory Parlamentu.

Krajské vojenské velitelství Ostrava momentálně nemá žádné informace týkající se případného umístění posádky v Mošnově, řekl dnes ČTK jeho mluvčí. "Nemůžeme to proto komentovat. To musí ministerstvo obrany," dodal. Místostarostka Mošnova Šárka Demlová reagovala podobně. O záměru vedení obce podle ní nic neví.