Řepka, která poslední léta zjara charakteristicky žlutě zbarvuje českou krajinu, je podle statistiků již třetím rokem na ústupu. Letos výměra plochy, na níž byla oseta, klesla o sedm procent na 342 tisíc hektarů. Podle odhadu statistiků bude letos její výnos nižší dokonce bezmála o 14 procent. Znamená to snad, že by se tato brukvovitá plodina měla skutečně z českých polí začít vytrácet? Podle odborníků to zatím není pravděpodobné.

Řepka i nadále bude ve velké míře plnit česká pole. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Velkou předností řepky totiž zůstává, že je využitelná do biopaliv. Výrobci pohonných hmot olej z řepky přimíchávají do svých produktů. „Možnost využití řepky na technické účely je zárukou odbytu,“ řekl Deníku agrární analytik Petr Havel. „Zemědělci ji pěstují rádi, a i když oseté plochy klesají, nedá se ještě říci, zda to je anebo není pouhý výkyv,“ míní. „Zda to bude trend, de facto stanoví legislativa biopaliv,“ konstatoval analytik.