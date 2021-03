Pandemie koronaviru má nepřiznivé dopady na finační situaci obyvatel Česka. Polovina z nich už přišla o část svých příjmů. Nepříjemný problém řeší většina domácností utahováním opasků. Ukázal to průzkum Poradny při finanční tísni a České spořitelny, který provedla během února agentura IPSOS.

České domácnosti si v koronavirové pandemii musí utahovat opasky. | Foto: Shutterstock

Únorový průzkum agentury IPSOS ukazuje, že téměř polovina (43 procent Čechů, Moravanů a Slezanů) už přišla vlivem pandemie o část svých příjmů. Čtvrtině z nich způsobila dokonce ztrátu 10 a více tisíc korun měsíčně. Nejvíce tento propad zasáhl Čechy ve věku 54 a více let. Opasky musí utahovat ale i mladší ročníky. Téměř polovina Čechů do 26 let přišla o pravidelný příjem do pěti tisíc korun. Šest lidí z deseti své finanční potíže zatím řeší omezením vlastních výdajů nebo čerpáním rezervy.