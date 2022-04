Abramovič a dva vyjednavači měli údajně příznaky otravy. Ukrajina to popírá

ČTK Redakce

U ruského miliardáře Romana Abramoviče a dalších nejméně dvou lidí zapojených do jednání mezi Moskvou a Kyjevem o ukončení války na Ukrajině se tento měsíc po schůzce v Kyjevě objevily příznaky možné otravy. S odvoláním na nejmenované osoby obeznámené s věcí to dnes napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). S podobnou informací zároveň přišla investigativní skupina Bellingcat, která hovoří o symptomech odpovídajících "otravě chemickou zbraní". Západní činitelé mezitím vyjadřovali pochybnosti ohledně ochoty Moskvy dohodnout mírové řešení konfliktu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ruský miliardář Roman Abramovič | Foto: ČTK