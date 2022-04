Každý, kdo někdy navštívil Benátky, tu budovu zvenčí jistě zná. Velmi pravděpodobně má doma také její fotku. Jak by ne, palác nazývaný Procuratie Vecchie totiž lemuje celou jednu stranu Náměstí svatého Marka, což je jedno z míst, které při návštěvě Benátek nevynechá žádný turista. Až dosud ale také bylo průčelí budovy, maximálně pak kavárny a obchody v jejím přízemí, to jediné, co z ní mohli návštěvníci slavného italského města vidět. Nikdy za její pět set let trvající existenci totiž nebyly turistům zpřístupněny její interiéry. Až do nynějška.

Právě v těchto dnech pojišťovna Generali, která budovu vlastní, otevřela její brány veškerým zájemcům. Ti si tak prohlédnou nejen vnitřní prostory krásné stavby, ale z oken se jim naskytne také zcela nový pohled na náměstí. A co interiéry budovy nyní vůbec skrývají? Všichni, kdo čekají typický historický nábytek či zdi plné fresek, budou pořádně překvapeni. Návštěva budovy se totiž promění ve výpravu do světa budoucnosti.

„Čtvrté patro objektu je nově ústředím projektu The Human Safety Net, který pomáhá lidem a rodinám v ohrožení, například i uprchlíkům. Součástí projektu je hi-tech výstava, jaká se v Benátkách příliš často nevidí. Namísto historie či umění se Svět potenciálu, jak zní její název, věnuje sociálním dovednostem a jejich propojení s technologiemi,“ shrnuje stanice CNN.

Kouzla a okouzlující výhledy

Lidi tak na výstavě čekají interaktivní exponáty, z nichž mnohé vypadají, jakoby vyskočily ze sci-fi filmu. „Její součástí je například také hra, při které návštěvníci zvednou míč do vzduchu pouze silou soustředění,“ nastiňuje CNN.

Návštěvníci, kteří touží spíše po tom, co benátské budovy v centru nabízí tradičně – tedy umělecká díla, historické exponáty či dechberoucí fotogenická zákoutí – ale také v konečném důsledku výpravou do nově zpřístupně Procuratie Vecchie nepřijdou zkrátka. „Návštěvníky čekají úchvatné výhledy z oken na Náměstí svatého Marka,“ slibuje list The Times.

Jak navíc uvádí vlastník budovy, pojišťovna Generali, jejíž ústředí v paláci sídlí od první poloviny devatenáctého století, v posledních pěti letech byl objekt citlivě zrestaurován, a tak i pouhá cesta směrem do moderních výstavních prostor nabídne pohled na krásy budovy jako takové.

Nový život a Staré Procuratie

Procuratie je název pro komplex celkem tří budov s arkádami lemujícími benátské Náměstí svatého Marka. Název nově zpřístupněného sídla pojišťovny zní v překladu Stará Procuratie. Na náměstí vzniklo její nyní přízemní a první patro počátkem třináctého století, svou nynější renesanční podobu získala stavba mezi lety 1514 až 1530. „O její design se postarali architekti Bartolomeo Bon a Jacopo Sansovino, rekonstrukce byla hrazena z městského dotačního programu, který schválil dóže Andrea Gritti. Po skončení oprav byla budova vyhrazena politikům a šlechtě. Benátští dóžové a jejich úředníci využívali stavbu po čtyři následující staletí,“ uvádí web The Home Venice, který je oficiální stránkou pojišťovny Generali pro projekt zpřístupnění Procuratie Vecchie.

V roce 1832 je vystřídali právě úředníci pojišťovny, pro kterou se stala ústředním sídlem. Kromě obchodů, které postupně otevřely v přízemí, a známé benátské kavárny Quadri na stejném místě tak budova nadále zůstávala přístupná jen vyvoleným, respektive v ní zaměstnaným. Rozhodnutí o jejím zpřístupnění veřejnosti padlo před pěti lety. „V roce 2017 Generali najala milánské architektonické studio Davida Chipperfielda na renovaci objektu,“ uvádí oficiální web projektu.

Stavební práce pak začaly o dva roky později. „První dvě patra budovy byla zrestaurována a díky zasazení nového schodiště se zlepšila přístupnost objektu,“ shrnuje web projektu.

I po rekonstrukci a zpřístupnění ale část prostor nadále bude plnit účel kanceláří pojišťovny. „Generali si nechá kanceláře ve druhém patře, vyzdobeném freskami. Přístupné turistům budou třetí a čtvrté patro, přičemž třetí tvoří výstavní prostory, které budou pronajímány třeba na výstavy, a právě čtvrté je sídlem projektu Human Safety Net,“ shrnuje CNN.

Turisté, kteří chtějí Procuratie Vecchie navštívit, si musí pro tento účel koupit vstupenku na výstavu The Human Safety Net. Jiná možnost přístupu do objektu není. „Lístek na hi-tech výstavu jim rovněž zajistí vstup do kavárny, která se nachází také ve čtvrtém patře. Ta nabízí posezení na terasách, z nich ale bohužel na rozdíl od oken v patře a ve výstavě není přímo výhled na chrám svatého Marka a slavnou zvonici Kampanila,“ shrnuje CNN.

Vstupenky je možné pořídit ZDE. Cena lístku pro dospělého je 12 eur.