Pouze automaty nestačí. Americké Las Vegas se sice proslavilo jako město hazardu, aby ovšem lákalo miliony turistů, musí jim nabízet i něco více než jen kasina. Atrakce, jaké není možné nalézt nikde jinde na světě. Přesně s touto myšlenkou se začaly koncem minulého století stavět a rozšiřovat obrovské resorty v srdci města. Průkopníkem v tomto směru byl hotel a kasino Mirage.

Nyní je slavný areál, který změnil tvář Las Vegas, na prodej.

Aktuální vlastník Mirage, společnost MGM, svým rozhodnutím prodat tento slavný kousek Las Vegas zaskočil i odborníky. Letos totiž stejná společnost koupila ve městě kasino Cosmopolitan. Podle zástupců společnosti chce ale firma více rozšířit svoje portfolio a rovněž investovat do nového kasina v japonské Osace.

„Když se zamyslíme nad pojmem diverzifikace, máme už dost z Las Vegas,“ vyjádřil se ředitel společnosti MGM Resorts Bill Hornbuckle.

Nová tvář Las Vegas

Cena, ani potenciální kupci zatím zveřejněni nebyli. Z prodejů jiných kasín a resortů v předchozích letech se ale dá usuzovat, že půjde o částku kolem miliardy dolarů. „V resortu je stále 77 v podstatě nevyužitých akrů. Mirage nám roky skvěle sloužilo a určitě bude znamenat úspěch i pro nového provozovatele,“ uvedl Hornbuckle.

Mirage je obřím komplexem s obdivovanými atrakcemi. „Proslavené je díky napodobenině vybuchující sopky,“ zmiňuje agentura Bloomberg. Návštěvníky do Mirage láká rovněž výběh vzácných bílých tygrů – nabízí pohled na čtyři desítky těchto zvířat.

Mirage je ovšem ceněno i pro svoji historii. Právě tento resort totiž může za to, jak nyní vypadá Las Vegas a proč do něj proudí turisté. „Mirage, tehdy vlastněno magnátem Stevem Wynnem, otevřelo v roce 1989 a pomohlo oživit cestovní ruch ve městě,“ připomíná agentura Bloomberg.

To, jak Mirage v době otevření vypadalo, brzy začali napodobovat i majitelé okolních objektů. „Začali stavět velké resorty doplněné zábavou, kterou lze najít pouze v americkém hlavním městě hazardu,“ komentuje Bloomberg.

Atrakce versus kasino

Na rozdíl od jiných tehdejších kasin totiž Mirage neposkytovalo jen hry a ubytování. „Mirage bylo prvním megaresortem ve Vegas. V době svého vzniku šlo o největší hotel světa, který nabízel nákupní centrum, více restaurací než kdokoliv před ním a atrakce pro celou rodinu,“ nastiňuje server The Points Guy.

I když Mirage bylo svým vzezřením ve Vegas prvním, brzy mu vyrostla konkurence. Resortů na Stripu, tedy hlavním bulváru, které jsou proslulé svými atrakcemi a vzhledem snad více, než kasiny, totiž rapidně přibylo. Dnes už v centru Las Vegas téměř není možné najít hotel s kasinem, který by neměl žádné atrakce "navíc" - naopak, chodí se do nich sice stále za hazardní hrou, ale úplně stejně tak za jinými zážitky v podobě show obdivovaných umělců, či kopii světových turistických atrakcí.

Co se týče prodeje resortu Mirage, aktuální šokující zpráva neznamená, že by společnost MGM Resorts z města hazardu odcházela. Naopak, i s koupí komplexu Cosmopolitan zůstává stále majitelem zhruba desítky objektů na Stripu a v jeho blízkém okolí.

Nejslavnější resorty na Stripu

Hlavní bulvár města Las Vegas, známější pod názvem Strip, je plný hotelů a kasin zvučných jmen. Strip je jediným místem na světě, kde se za jedinou noc člověk stihne projít po Benátkách, pokochat se pohledem na Eiffelovu věž či obdivovat egyptské pyramidy a divé šelmy. Samozřejmostí je, že v každém hotelu vystupují slavné hvězdy - lze shlédnout vystoupení kouzelníka Davida Copperfielda, svého času ve Vegas účinkovala Britney Spears, v nabídce je také Michael Jackson Revival Show. Deník představuje nejslavnější resorty ve Vegas.

Resort Mirage a jeho vulkanické erupce

Komplex, který je nově na prodej, odstartoval novou éru Las Vegas. Díky tomu, že tento obří hotel nabídl kromě kasina hostům atrakce v podobě pohledu na vzácné bílé tygry a obrovskou napodobeninu sopky, na jejíž erupci se lze v pravidelných intervalech podívat, vyšlapal cestu pro další podobné komplexy. Takové, kde hlavní roli už nehraje pouze to, kolik automatů či druhů hazardních her nabízí, ale zejména to, jaké atrakce si hosté všeho věku užijí.

Zdroj: Youtube

Luxor Las Vegas a pyramida

Hotel a kasino Luxor Las Vegas začaly vznikat pouze dva roky po komplexu Mirage. Zakladatelé tohoto resortu zcela najeli na kurs, který stanovilo Mirage - tedy že na prvním místě je nabídnout hostům ojedinělé atrakce. Jak již naznačuje název, Luxor Las Vegas je vybudován v egyptském duchu. Vypadá totiž jako obří pyramida. Její vrcholek svítí a celkově se stala společně s obří sfingou, která stojí před ní, jedním z nejčastěji fotografovaných objektů ve Vegas, stejně jako vstupní tabule do města a fontány hotelu Bellagio. Vevnitř lze nalést hieroglyfy a sochy bohů.

New York New York hotel a Socha Svobody

Sochu Svobody si lze prohlédnout nejen v New Yorku, ale také ve Vegas. Ve Vegas se totiž nachází malý New York. Ačkoliv úvodní věty mohou působit zmateně, jelikož zní na první poslech nelogicky, že by se jedno americké město nacházelo uvnitř druhého, opak je pravdou. V Las Vegas na stripu se totiž nachází New York New York hotel, a je opravdu zmenšeninou megalopolisu na východním pobřeží Spojených států. Hotel samotný vypadá jako zmenšenina několika newyorských mrakodrapů - mezi jiným třeba Empire State Building - a u vchodu se nachází Socha Svobody. Areálem hotelu projíždí horská dráha.

Bellagio a jeho proslulé fontány

Itálii a uměním této slunné jihoevropské země se inspiroval komplex Bellagio, který patří k nejslavnějším ve Vegas. Celý hotel je vyzdoben v italském stylu, nechybí kupa ornamentů, obrazů, zrcadel a křišťálových lustrů. To hlavní ovšem lidé najdou venku. Konkrétně jde o největší komplex fontán ve Vegas. A nejde jen tak o ledajaké fontány. Voda se rozkládá na ploše více než tři hektary a tvoří hranici mezi areálem hotelu a Stripem. Stříkání fontán je synchronizováno s hudbou a světly, takže tvoří dokonalou vodní show.

Zdroj: Youtube

Paris Las Vegas a jeho Eiffelovka

New York není jediným městem, jehož kopie se octla na Stripu. Na hlavním bulváru ve Vegas si lze rovněž udělat "výlet" do francouzské Paříže. Konkrétně do hotelu Paris Las Vegas, který je zase zmenšeninou francouzské metropole. Hotelu dominuje, jak jinak, Eiffelova věž. Vysoká je tato replika slavného turistického cíle 164,6 metru, měří tedy polovinu, co skutečná Eiffelovka v Paříži. Hotel a kasino rovněž nabízí zmenšeninu Vítězného oblouku, a jeho fasáda se v jedné části podobá třeba muzeu d´Orsay.

Venetian Palazzo a jízda na gondole

Hotely New York New York a Paris ovšem výčet zmenšenin jiných měst ve Vegas nekončí. Hotel a kasino Venetian Palazzo je totiž kopii italských Benátek. Před vstupní halou do hotelu se dokonce lze povozit na umělém kanálu na gondole. Samozřejmostí je bohaté zdobení vnitřních prostor resortu, cestu do kasína lemují umělecké díla. Hotel mimo jiné nabízí i repliku benátské Zvonice svatého Marka, ovšem z této se lidem naskytne výhled na protější kasino Mirage a celý Strip.

Circus Circus a kasino pro děti

Společně s nástupem nejrůznějších atrakcí Las Vegas přestalo být městem nabízejícím radovánky pouze pro dospělé. Atrakce v podobě výběhu divokých zvířat, či replik známých památek jsou určeny i pro děti. Ve Vegas dokonce existuje resort, který nabízí pro nejmenší i speciálně uzpůsobené kasino a zábavní park.