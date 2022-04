V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se podíváme do Polska. Luboš Palata tam na reportážní cestě zkoumá, co dělají Poláci lépe. Velký rozdíl je v ochotě Poláků dělit se s Ukrajinci o své byty a domy. A dostávají za to poměrně slušný příspěvek od státu.