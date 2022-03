K několika útokům, jako bylo například vymazání dat z počítačů na ukrajinských vládních úřadech nebo v klíčových průmyslových odvětvích, již došlo. Jenže nic z toho vážněji neomezilo schopnost Ukrajiny postavit se na odpor. Experti mají deset teorií, proč ruské kybernetické útoky nebyly horší.

1. Rusové pouze vyčkávají

Nabízí se to jako nejjednodušší vysvětlení, které je mezi kybernetickými pozorovateli oblíbené. Rusko si může některé významné hackerské útoky držet v záloze na dobu, kdy je bude skutečně potřebovat, nebo aby podkopalo nějaký konkrétní aspekt ukrajinské obrany.

Moskva ukončuje válku, kterou Ukrajina začala? Ruská mluvčí zkresluje fakta

Problém ale je, že pokud se útočící armáda chystá použít kybernetické útoky, nejužitečnějším okamžikem je pravděpodobně začátek operace, kdy může udělat nejvíc pro podkopání, zmatení a demoralizaci protivníka, řekl bývalý hacker americké Národní bezpečnostní agentury.

„Západ by se mohl dočkat velké kampaně zaměřené na to, aby jeho ekonomika trpěla stejně, jako ta ruská. Nyní, když nejsou součástí (globální ekonomiky), se to Rusku vrátí jen málo,“ tweetoval své domněnky o vyčkávání Jay Healey, odborník na kybernetiku z Kolumbijské univerzity.

The West might see a major campaign to so its economy suffers as much as the RU economy



Now that they are no longer entangled, little of that will blow back on Russia — Jay Healey (@Jason_Healey) March 2, 2022

2. Veřejnost o útocích neví

Další populární teorie. Jednou z nejužitečnějších činností, kterou by kremelští hackeři mohli nyní dělat, je sledování a průzkum vojenských stíhaček. Spoustu z nich Ukrajinci možná nezaznamenali, nebo by se o ně nemuseli podělit s veřejností, kdyby je zachytili.

Kdo jsou Putinovi nejbližší lidé: generál rybář, zamračený rváč i jestřáb z KGB

To však nevysvětluje absenci rušivých a destruktivních hacků, jako je vypínání elektřiny a rušení komunikace, jež jsou standardně veřejné.

John Hultquist, vedoucí zpravodajství o hrozbách ve společnosti Mandiant zabývající se kybernetickou bezpečností sdělil: „Je to první týden války. Válečná mlha je skutečná, neznáme různé souvislosti. Obrana je tak agresivní, jak jen může být.“

-This is the first week

-Fog of war is real; there are all kinds of things being missed

-Defense is as aggressive as it may ever be

-These are spies y'all. We watch them through a soda straw. — John Hultquist? (@JohnHultquist) March 2, 2022

3. Hackeři nebyli připraveni na invazi

Důvodem může být skutečnost, že tajný plán invaze byl určen pouze pro nejvyšší politické a vojenské představitele a nebyl sdílen s hackery v první linii ruských zpravodajských služeb.

„Je možné tvrdit, že pokud jejich velitelé manévrů nebyli informováni předem, tak se řádně nepřipravili, totéž by platilo i pro jejich podpůrné schopnosti, jako je kybernetika,“ řekl Jason Atwell, hlavní poradce společnosti Mandiant pro globální zpravodajství.

I think there's a case to be made that if their maneuver commanders weren't told in advance so they didn't prepare properly, the same would go for their supporting capabilities like cyber. — Jason Atwell (@JasonAtwell14) March 2, 2022

4. Velké kybernetické útoky nebyly nutné

Existují náznaky, že Vladimir Putin neočekával takový odpor, na jaký ruské jednotky narazily. Jeho váleční plánovači se možná domnívali, že velké kybernetické útoky budou zbytečným rozptýlením pozornosti od rychlého vojenského tažení.

„Rusko si myslelo, že může zvítězit rychle a s malými škodami na civilním obyvatelstvu, což pomůže cílům poválečné správy. Omezené kybernetické útoky tomu odpovídaly. Nyní se válka mění. Zda se změní i kybernetická složka, to mi připadá jako otevřená otázka,“ napsal na Twitteru Sam Handlin, profesor politologie na Swarthmore University.

Russia thought they could win quickly and with low damage to civilian populations, helping post-war governance objectives. Restrained cyber was consistent with that.



Now the war is changing. Whether cyber component also changes seems like an open question to me. — Sam Handlin (@shandlin) March 2, 2022

5. Kyberútoky nejsou užitečné, když se střílí

To je závěr mnoha blízkých pozorovatelů nedávných vojenských konfliktů. V podstatě jde o to, že kybernetický útok je mnohem složitější metoda, jak provést něco, co by se dalo udělat snadněji konvenčními zbraněmi.

„Skutečnost je taková, že ani ty nejsofistikovanější ofenzivní kybernetické operace nemají takový rozhodující účinek na vojenské schopnosti protivníka ve srovnání s konvenční municí. Jednoduše řečeno, je mnohem snazší zasáhnout schopnosti druhé strany pomocí dělostřelectva, minometů a bombardérů než pomocí znamenité a pomíjivé kybernetické síly,“ pronesli vědečtí experti.

Ruským vojákům chybí potraviny i palivo. Co se už ví o obřím konvoji u Kyjeva

Tuhle teorii podporují i vědci Lennart Maschmeyer a Nadiya Kostyuková v článku War on the Rocks. Poznamenali, že řada výbušných ruských kyberútoků proti Ukrajině, včetně jednoho, který v roce 2015 na krátkou dobu odpojil tisíce lidí od elektřiny, jen málo oslabila touhu Ukrajinců přiklonit se k Západu nebo posloužila jiným ruským zájmům.

6. Strach z eskalace kybernetického napětí se Západem

To by jistě mohlo vysvětlovat, proč zatím nebyly zaznamenány významné útoky na Spojené státy nebo jejich spojence v reakci na několik balíčků sankcí.

Může to také vyvolat větší obavy Kremlu z nevybíravých kybernetických útoků, které jsou zaměřeny na Ukrajinu, ale mohly by uniknout a způsobit škody jinde. To se stalo v případě chyby NotPetya z roku 2017, kterou Rusko zaměřilo na ukrajinské energetické firmy, ale jež unikla a způsobila vážné škody v jiných zemích.

O teorii ale pochybuje Maggie MacAlphineová, bezpečnostní strategička v Cybereason. Myslí si, že když už Putin uvedl v pohotovost jaderné síly, eskalace konfliktu se nebojí ani v kyberprostoru.

These are great questions that I’d love the answer to. On the one hand, did we overestimate Russia’s hackers, or at least its non-criminal ones? Ukrainian has been in this war for years and might just be better prepared? If they threaten nukes I doubt it’s escalation reluctance. — Maggie MacAlpine (@MaggieMacAlpine) March 2, 2022

7. Neporušená infrastruktura pro budoucí okupaci

Teorie, jež by mohla platit zejména v případě, že se Rusko připravuje na dlouhodobou okupaci Ukrajiny a obává se kybernetických útoků, keré by mohly dlouhodobě poškodit průmysl a ekonomiku země. Jenže si to protiřečí s aktuálním bombardováním a dělostřeleckým ostřelováním.

8. Kybernetická obrana Ukrajiny funguje

Od invaze na Krym v roce 2014 Ukrajina posílila svou kybernetickou obranu. V nedávné době pomohli kybernetičtí poradci americké vlády odstranit některé zbývající digitální mezery. Stále je však těžké uvěřit, že by kremelští hackeři, patřící k nejtalentovanějším na světě, nemohli způsobit vážné škody, kdyby doopravdy chtěli.

9. Globální obránci dokázali otupit nejhorší útoky

Kybernetické velení USA v minulosti podniklo kroky k omezení ruských hackerů. Především před volbami v polovině roku 2018 odřízlo internet trollí farmě Internet Research Agency.

Expert: Vítr fouká na Krym. Výbuchem jaderné elektrárny by Rusové uškodili sobě

Američtí vládní hackeři však bývají velmi precizní kvůli obavám z náhodného poškození věcí, které nemají v úmyslu. Bylo by tedy obtížné si představit, že by zablokovali více závažných ruských hackerských pokusů.

10. Hackeři se věnují špionáži

Zdroj: DeníkRuští kybernetičtí vojáci se mohou soustředit na to, aby zjistili, jak Spojené státy a jejich spojenci reagují sankcemi a dalšími tresty a zda v alianci panuje nějaké napětí. „Špičkové ruské týmy kybernetické bezpečnosti pravděpodobně získávají globální vojenské a politické zpravodajské informace namísto toho, aby v současné době prováděly větší viditelné útoky,“ sdělil Matthew Olney, ředitel pro zpravodajství o hrozbách a jejich potírání ve společnosti Cisco Talos.

„Domníváme se, že kybernetické útoky zaměřené na Ukrajinu nebyly hlavní prioritou a místo toho vidíme, že se Rusové mnohem více zajímají o to, jak se svět spojil, aby reagoval,“ dodal.