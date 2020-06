Fotografie Hutchinsonova zásahu, kdy si při sobotní demonstraci přehodil přes rameno muže v bezvědomí a donesl ho až k hasičskému vozu, obletěla o víkendu Británii a zařadila se mezi ty, které si lidé hodně sdílejí. Hutchinsona vyzpovídala britská veřejnoprávní stanice BBC, jíž se mohutný muž svěřil, že bez pomoci jeho přátel by situace zřejmě "neskončila dobře".

Vynesl muže ze rvačky

V sobotu se v Londýně i v dalších britských městech uskutečnily demonstrace proti rasismu. V britském hlavním městě však v tutéž dobu vyšly i skupiny, do nichž se podle BBC zamíchali někteří krajně pravicoví aktivisté. V okamžiku, kdy se tyto dva proudy dostaly proti sobě, vypukly ve městě rvačky. Oba davy musela rozdělovat policie, která zadržela více než 100 lidí.

Hutchinsonova fotografie, na níž pomáhá zraněnému muži s oholenou hlavou, se dočkala i oficiálního ocenění z úst mluvčího britského premiéra. "Instinktivní jednání pana Hutchinsona v danou chvíli představuje to nejlepší, co v nás je. Snímek je velmi dojemný. Odpornému rasismu a zneužívání by neměl být nikdo vystavován," uvedl mluvčí.

Hutchinson BBC sdělil, že byl v sobotu se svými přáteli ve městě, když si jeden z nich všiml prudké hádky na schodišti v Southbank Center. Hádka přerostla ve rvačku, při níž skončil jeden z mužů na zemi a hrozilo mu ušlapání. Hutchinsonovi kamarádi podle jeho slov okamžitě zasáhli a vytvořili kolem muže ochrannou bariéru z vlastních těl. "Já se tam dostal až jako poslední. Vzal jsem ho do hasičského vozu a zatímco jsem ho tam nesl, kamarádi nás obklopili, aby chránili mě i jeho," popsal Hutchinson celou situaci BBC. Také řekl, že útočníci kolem se stále snažili jeho i bezvládného muže napadnout.

"Nijak jsem nepřemýšlel, staral jsem se jen o toho člověka na zemi. Asi by to nedopadlo dobře, kdybychom nezasáhli. Neuvažoval jsem o ničem jiném než o tom dostat ho do bezpečí," řekl Hutchinson. "Udělali jsme, co bylo třeba. Možná jsme někomu zabránili, aby ho zabil," dodal.

"Zachránili jsme tam dva životy. Jednak život toho muže, kterého málem ušlapali a umlátili, a pak také život toho, kdo se jej umlátit chystal - protože ten by za to dostal doživotí," uvedl jeden ze sobotních Hutchinsonových pomocníků Pierre Noah, který se živí jako osobní strážce.

V Seattlu vznikla autonomní zóna

V Británii, Spojených státech a na řadě míst celého světa protestují tisíce lidí poté, co se na veřejnosti objevily záběry ze zatýkání afroamerického recidivisty George Floyda v Minneapolis. Záběry ukázaly bílého policistu, který Floydovi bezmála devět minut klečel na krku. Floyd, jenž užíval drogy a měl řadu zdravotních problémů, krátce po policejním zákroku zemřel. Jeho smrt vedla k obvinění čtyř policistů a současně k vlně protestů, jež ale na řadě míst přerostly v rabování a výbuchy násilí.

Situace se přitom především v USA natolik vyhrotila, že se na některých místech stala již nezvladatelnou. Například ve čtvrti Capitol Hill v americkém Seattlu policisté minulý týden rezignovali, vyklidili tamní stanici a nechali demonstranty, aby kolem šesti obytných bloků poblíž sídla tamějšího zákonodárného sboru vyhlásili "autonomní zónu". "Tento prostor nyní náleží lidu ze Seattlu," stojí na obřím transparentu, který visí na vyklizené policejní stanici.

Demonstranti v návaznosti na policejní ústup rozestavěli na ulicích stany, pořádají koncerty a svépomocí si zajišťují jídlo. "Snažíme se zjistit, kdo tu skupinu vede, ale podle všeho je každý den lídrem někdo jiný. Chceme se na obvod vrátit, ale ne hrubou silou. Nechceme, aby se někomu něco stalo," uvedla pro televizi CBS šéfka místní policie Carmen Bestová.

Hutchinson v dalším rozhovoru pro britskou zpravodajskou televizi Channel 4 News řekl, že i Floyd "mohl být ještě dnes naživu", kdyby další policisté, kteří byli zatýkací scéně přítomni, nezůstali pasivní a zasáhli - podobně jako to udělal v sobotu on a jeho přátelé.