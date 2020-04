Rodina paní Kateřiny z Prahy se těšila na lyže do rakouského Kaprunu. Za ubytování vybrané přes portál Booking.com zaplatili hotelu předem. O lyžování je připravilo uzavření hranic kvůli koronaviru.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Zklamaní lyžaři proto po hoteliérovi chtěli peníze zpět. Rakušané jim ale nabídli vrácení jen čtvrtiny částky.

„Nereagovali ani na dotaz, zda lze zájezd čerpat příští rok,“ řekla paní Kateřina Deníku.

Jak vše dostat zpět?

Booking.com funguje jako zprostředkovatel, smluvní vztah při jeho využití zákazníci navazují přímo s ubytovatelem. Smlouva nebyla naplněna, proto by se podle odborníků měly peníze vrátit. „Klientovi zbývá jen to, aby se soudil,“ řekla Deníku advokátka Klára Dvořáková z kanceláře Holubová advokáti. Věc by se řešila podle rakouských soudů.

Pokusit se s Rakušany znovu jednat a zkusit pobyt přesunout na později, doporučuje člen představenstva Asociace cestovních kanceláří (ACK) Petr Kostka.

„Obvykle na to přistupují, když nechtějí vracet peníze,“ řekl Kostka Deníku. „Jsme na tom stejně. S hoteliéry stále jednáme, také nám nechtějí vracet zálohy, které jsme jim zaplatili,“ konstatoval Kostka. České cestovky před uzavřením hranic zaplatily zálohy za zájezdy ve výši 2,9 miliardy korun.

Klientům zatím nabízejí poukazy použitelné, až krizová situace skončí. „Jsou stejně jako zájezdy plně pojištěny proti případné insolvenci cestovní kanceláře,“ ujišťuje ACK.

Nelze-li do cílové země odcestovat, mohou podle spotřebitelské organizace dTest odstoupit od smlouvy kancelář i spotřebitel. „Cestovní kancelář by v takovém případě měla zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit veškeré platby,“ uvedla ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.