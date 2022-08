Velký den. Před 80 lety se nahá kráska z Čech Hedy Lamarrová stala matkou wi-fi

Naštěstí pro všechny, kterým něco podobného vadilo, v daný čas v Kalifornii každodenně jezdili společně dva kolegové do práce jedním autem. Přátelé při svých cestách debatovali o tom, že by rádi založili vlastní podnik a probírali své podnikatelské nápady. Při jednom z těchto rozhovorů vznikl nápad na společnost, která radikálně změnil svět sledování filmů a seriálů. O něco později muži firmu oficiálně založili. Píše se 29. srpen 1997 a v Kalifornii právě vznikl Netflix.

Mysli na psí žrádlo

Zakladateli Netflixu byli Reed Hastings a Marc Randolph. Muži společně pracovali ve firmě Pure Atria. Jenže společnosti hrozila fúze s jinou firmou a oba přátelé se báli, že přijdou o svá místa. „Dej mi nějaký nápad, ty to povedeš, a já zaplatím,“ řekl jednou Hastings svému kamarádovi, když se bavili, že by mohli z práce odejít a pustit se do podnikání.

Prvním nápadem byla zásilková společnost podobná Amazonu, o filmovém světě muži neuvažovali. Podle známé historky však pak Hastings prožil nemilou situaci. „Dostal pokutu čtyřicet dolarů, protože se o šest týdnů opozdil s vrácením kazety s filmem Apollo 13 do videopůjčovny. A tak mu jednou, když zrovna cvičil v posilovně, prolétlo hlavou, že by mohl založit službu, díky které by si kdokoliv mohl objednat film online, a pak by mu jej půjčovna mohla zaslat poštou,“ připomíná příběh server Make Use Of.

Mimochodem, tahle slavná, a často opakovaná, historka je výmysl. Na pravou míru to později uvedl Randolph, který nastínil, že jeho přítel historku vyprávěl jen kvůli reklamě.

Ve skutečnosti přátele k nápadu podobné služby dovedlo, když slyšeli o relativně novém vynálezu, zvaném DVD. Tento nosič, tvarem a velikostí odpovídající CD, byl v roce 1997 stále ještě horkou novinkou. „DVD byly vynalezeny jen o pár měsíců dříve. Podnikatelé si díky velikosti tohoto nosiče uvědomili, že filmy se nyní budou dát posílat poštou, místo aby se spoléhali na to, že zákazníci budou chodit do videopůjčoven,“ zmiňuje server History Computer. Nápad probrali opět v autě a rozhodli se, že stojí za vyzkoušení.

Aby otestovali, zda je jejich nápad proveditelný, Randolph poštou poslal CD s největšími hity Patsy Clineové na Hastingsovu adresu. „Chtěli zjistit, zda disk přežije doručování poštou. A když opravdu došel bez poškození, uznali, že jejich podnikatelský nápad je skutečně možný,“ píše server History Computer.

Firmu oficiálně založili 29. srpna 1997. Hastings ji vlastnil ze sedmdesáti procent, Randolph ze třiceti. Když ji rozjížděli, nazývali ji Kibble, a to podle značky psího žrádla. To proto, aby nezapomněli na starou marketingovou poučku: Je jedno, jak je dobrá reklama na žrádlo na psa, když pak pes ono žrádlo nežere, píše server Make Use Of.

Netflix v poštovní schránce

Vzhledem ke stavu, v jakém byl v roce 1997 internet, Netflix fungoval jako poštovní zásilková společnost. Oproti klasickým půjčovnám videokazet měl ale nesporné přednosti. „Princip byl takový, že si uživatelé na webstránce společnosti objednali film, který chtěli. Netflix jim DVD poslal poštou. Když pak zákazníci chtěli film vrátit, jednoduše jej zase dali do obálky a poslali na zpáteční adresu,“ přibližuje server Interesting Engineering.

Webová stránka byla oficiálně spuštěna 14. dubna 1998. „Nabízeno bylo zhruba 900 filmů. Randolph si jako test objednal snímek Casino. Do patnácti minut se web pod nátlakem dalších objednávek zhroutil. Když jej podnikatelé opět uvedli do chodu, do konce dne už měli 137 objednávek,“ píše server Make Use Of. Výpůjčka filmu stála čtyři dolary.

Do pár let se knihovna filmů rozrostla na 3100 titulů, a vlastníci společnosti přišli s novým zákaznickým modelem. Předplatitelé si mohli za dvacet dolarů měsíčně nechat vypůjčené filmy tak dlouho, jak chtěli, ovšem další objednávku mohli udělat až poté, co původní film vrátí. Vznikla také služba čekání ‚v pořadí‘ - pokud byl daný film právě vypůjčen, ostatní zájemci si ho mohli zarezervovat, aby se k nim dostal hned po vrácení. Tehdy už Netflix měl téměř 240 tisíc zákazníků.

Obchodní setkání? Jedno skončilo hádkou, další výsměchem

Růst společnosti se na chvíli zastavil v roce 1999, kdy měl Randolph schůzku s vedením společnosti Sony. „Jednání skončilo neslavně, hádkou, a Netflix to na jistý čas poznamenalo,“ konstatuje server Make Use Of.

V roce 2000 začali zakladatelé uvažovat, že Netflix potřebuje většího partnera. Konkrétně partnerství nabídli společnosti Blockbuster, velké síti videopůjčoven. Ani tato schůzka ale nedopadla právě dobře. Ovšem ne pro Randolpha a Hastingse, byť jim to tak možná v tu chvíli nepřipadalo. „Ředitel Blockbusteru se Hastingsovi doslova vysmál,“ připomíná server Interesting Engineering.

Jeden ze zakladatelů společnosti Netflix, Reed Hastings. V Netflixu působí dosudZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, CC BY 2.0

Když pak měl Blockbuster ještě možnost Netlix koupit za 50 milionů dolarů, ani tuto možnost nevyužil. Byla to chyba. Velká chyba. Blockbuster totiž nezvládl přechod na online vysílání a v roce 2014 zkrachoval, zatímco Netflix ovládl trh na celém světě.

Budoucnost je streamování

V roce 2003 sice Marc Randolph Netflix opustil, do roku 2006 ale začala společnost konečně výrazně profitovat. A o rok později udělala velký krok - začala s online vysíláním. „Nově nabídla službu Watch Now (Koukej hned), která byla za 5,99 dolarů k dispozici těm, kteří už byli předplatiteli Netflixu. Nejdříve služba začala fungovat v Kanadě a nabízela kolem tisícovky titulů,“ připomíná web Make Use Of.

Stejně jako v roce 1997, opět šlo o prorocký čin. Tak jako kdysi s kamarádem odhadli úspěch DVD, Hastings nyní viděl potenciál v online koukání na filmy a seriály. V roce 2010 se proto firma zaměřila zejména na streamování. „Před třemi lety jsme byli poštovní půjčovna DVD, která nabízela i nějaké to online vysílání. Nyní jsme streamovací společnost, která navíc nabízí zasílání DVD poštou,“ řekl Hastings v projevu k investorům.

O rok později se půjčování DVD stalo záležitostí boční větve Netflixu pod jménem Qwikster. To ale vyvolalo u zákazníků doslova vzpouru. „Znamenalo to totiž, že předplatitelé, kteří v rámci předplatného dostávali DVD a měli neomezený přístup ke streamování, nově museli mít dva účty - jeden na DVD a druhý na streamování. Takže měsíčně místo 10 dolarů platili 8 dolarů za každý,“ uvádí server Interesting Engineering.

Netflix tehdy přišel o stovky tisíc předplatitelů, ovšem přesto, že boční větev Qwikster se nakonec zcela neodloučila, zaměření společnosti na streamování pokračovalo.

V roce 2012 se vedení Netflixu rozhodlo pro další husarský kousek - a tak, jako se kdysi společnosti vysmíval ředitel Blockbusteru, který začal postupně krachovat už v roce 2010, i nyní bylo množství lidí k nápadu skeptických. Máme přece Hollywood a filmové a produkční společnosti, zaznívalo, když se Netflix pustil do výroby svého prvního původního seriálu. Show Lilyhammer ale brzy následoval oceňovaný seriál House of Cards. „Postupně pod hlavičkou Netflixu vzniklo více než 1900 původních děl, přičemž mnohé z nich, jako seriály Squid Game nebo The Crown, se staly nejen ohromně populárními, ale vyhrály i mnoho významných cen,“ konstatuje server Make Use Of.

Zdroj: Youtube

A co dál?

Jenže život není pohádka, a tak bylo jasné, že i období růstu Netflixu se jednou musí zpomalit. Stalo se to právě letos, čtvrt století od jeho založení. Jen za první čtvrtletí Netflix přišel o vůbec nejvíc předplatitelů za svoji existenci. „Během let mu vyrostli konkurenti jako Disney+, Hulu, Prime Video či HBO Max. Tyto firmy výrazně investují do různých způsobů, jak zaujmout publikum,“ píše server Make Use Of.

Netflix tak čeká lítý boj, protože konkurenčním společnostem musí stíhat technologicky, i co do programové nabídky.

Netflix nyní

- Americký poskytovatel filmů a seriálů letos oslaví čtvrt století od vzniku.

- Společnost aktuálně funguje ve 190 zemích světa.

- Nabízí pořady ve 30 světových jazycích.

- Obvykle je na Netflixu pro danou zemi dostupných 4,5 až 6,5 tisíc audiovizuálních děl.

- Firma má více než 11 tisíc zaměstnanců.

- Aktuální počet předplatitelů je zhruba 220 milionů lidí.