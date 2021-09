Představte si studenta, který chce být očkovaný proti covidu. Vakcinační tým ho shledá rozumným a způsobilým takového rozhodnutí a proto vakcínu dostane. I proti vůli rodičů. Tak alespoň nyní rozhodly britské úřady. Ředitelé škol se obávají protestů.

Očkování proti covidu. | Foto: Ondřej Hájek

Očkování proti covidu pro děti ve věku 12 až 15 let se teprve ve Velké Británii rozjíždí. Realizovat ho budou speciální vakcinační týmy vyslané do zařízení Státní imunizační službou. Budou to stejné týmy, které zároveň povedou školní očkovací kampaň proti chřipce a papilomaviru. Podle britského deníku The Guardianu budou vakcíny proti covidu a chřipce s největší pravděpodobností podány během jedné návštěvy.