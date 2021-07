Šlo o milník v biologii a genetice. Je to už čtvrt století, co se narodila ovce Dolly - první živočich úspěšně naklonovaný z buňky dospělého savce. Zvířecí celebrita Dolly se ale nakonec bohužel dožila nižšího věku, než je u ovcí jejího druhu běžné.

Slavná ovce Dolly předznamenala cestu ke klonování lidských embryí. | Foto: ČTK

Málokdo na světě je slavný už jen tím, že se narodí. V historii to platilo třeba pro dědice trůnu, jejichž příchod na svět zpravidla slavila celá země. To 5. července 1996 se v Roslinově ústavu v Ediburghu odehrál porod, který uchvátil celý svět. Do života jím vstoupila malá bílá ovce, která přepsala dějiny vědy. Dolly, první živočich úspěšně naklonovaný z buňky dospělého savce.