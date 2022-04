Tvrdí současně, že ruské jednotky budou maximálně kruté, jen aby dosáhly i co nejmenšího vítězství. „Okupanti využijí při své rozsáhlé ofenzivě každý pokus k tomu, aby si připsali jakékoliv vítězství, kterým by mohli živit svoji propagandu," řekl Zelenskyj.

Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov upozornil, že Rusové na východě země zatím podnikají jen "pokusné operace" s cílem otestovat ukrajinskou obranu. Je podle něho jen otázkou času, než začne "ofenziva v plném rozsahu". Domnívá se také, že boje v Donbasu nemusí být poslední a rozhodující bitvou současné války. „Tak optimistický bych nebyl, před námi může být ještě celé řada různých věcí," řekl Danilov na rozhlasové stanici Radio NV.

Agentura DPA připomíná, že i americké ministerstvo obrany v úterý uvedlo, že současné útoky ruské armády na východě Ukrajiny jsou předzvěstí větší ofenzivy.

Ukrajinská armáda ve čtvrtek nedaleko Izjumu v Charkovské oblasti sestřelila ruský stíhací bombardér Su-34. Uvedl to guvernér oblasti Oleh Sinegubov. Videozáznam zveřejněný na socálních sítích ukazuje záblesk na obloze a padající letoun, ve vzduchu pak zůstávají dva padáky. Právě bombardér Su-34 je jedním ze dvou dvojmístných strojů používaných ruskou armádou na Ukrajině. Tím druhým je stíhací letoun Su-30.

Ukrajinský generální štáb tvrdí, že obránci už ruské armádě zničili více než 800 tanků, 170 letadel a 150 vrtulníků. Informace v tuto chvíli nelze ověřit nezávislými zdroji.

Obléhaný Mariupol ještě ve čtvrtek ráno odolával ruským silám, podle expertů však nevydrží dlouho. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, tvrdí, že poslední významnou baštu ukrajinského odporu ve městě, ocelárny Azovstal, ruské síly ovládnou během dneška.

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak je připraven jednat přímo v Mariupolu s Rusy o evakuaci obyvatel a vojáků z podzemí oceláren Azovstal. „Protože jsou naši. Protože jsou v mém srdci. Navždy," napsal na sociálních sítích.

Krátce po deváté hodině dopoledne pak ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu pro ruskou státní agenturu TASS oznámil, že okupanti získali pod svou kontrolu celý Mariupol. Ten je tak nyní podle jeho slov v rukou ozbrojených sil Ruska, Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky.

Ruský prezident Putin v souvislosti se zprávou nařídil zrušit útok na ocelárny Azovstal, píše dále TASS. V zařízení se nacházejí zbývající ukrajinští obránci města. Rusko garantuje ušetření životů ukrajinských vojáků, kteří opustí ocelárny, řekl Putin. Ruští vojáci mají pokračovat v blokádě zařízení.

„Nařizuji vám, abyste to zrušili. Není třeba chodit do katakomb a plazit se pod zemí. Zablokujte oblast, aby jí ani moucha nemohla projít," cituje slova ruského prezidenta polský deník Gazeta Wyborcza. Putin "osvobození" Mariupolu, jak Rusové označují svou okupaci částí Ukrajiny, nazval "úspěchem" a ministrovi pogratuloval.

Ukrajinský diplomat a bývalý velvyslanec v Rakousku Olexander Ščerba však ve čtvrtek odpoledne na twitteru s odkazem na místostarostu Mariupolu uvedl, že je ocelárna terčem ruského bombardování. „Tolik k Putinově slovu,“ dodal ironicky.

Azovstal being bombarded right now - deputy mayor of #Mariupol. So much for Putin’s word. #StandWithUkraine #StopPutinNOW #ArmUkraine #ArmUkraineNow