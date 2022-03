Jednalo se o vůbec první cestu českého vlaku do této stanice. Teprve na základě žádostí Čechů totiž ukrajinské úřady tento dvacet let nepoužívaný železniční přechod na polsko- ukrajinském pomezí zprovoznily. Pro budoucnost je to důležité. Do stanice Mostyska I. vedou ještě koleje evropského rozměru a teprve za ní začíná široký rozchod.

Většina českých vlaků s humanitární pomocí proto dosud končí ve stanici v polské Přemyšli. Tou ale denně projdou tisíce uprchlíků a polské dráhy mají velké provozní problémy s odbavováním vlaků.

Češi nyní „prorazili“ železniční cestu o kus dál do ukrajinského vnitrozemí, byť i tamější železničáři napoprvé zazmatkovali a půl soupravy nechali omylem odvézt ještě dál do ukrajinského vnitrozemí.

„Splnili jsme ale dva ze tří úkolů. Povedlo se přesvědčit Ukrajince, aby zprovoznili přejezd Mostyska a podařilo se především předat všechnu pomoc, především zdravotní materiál darovaný městem Brnem a Úrazovou nemocnicí. Zdravotnické vybavení jsme předali ve Lvově.“ popsal Deníku při odjezdu vlaku Albert Fikáček, šéf iniciativy Železnice pomáhá.

Úzké hrdlo evakuace

Český vlak na zpáteční cestě ale nakonec veze jen přibližně desítku žen a dětí. Polské úřady nestihly vydat odbavení pro další prchající lidi. „Bohužel vezeme zpátky jen pár lidí proti tomu, co jsme vézt v sedmi vagonech mohli,“ potvrdil Fikáček. Po nedělním návratu soupravy do Česka chce proto iniciativa vypravit do Mostysky další soupravu. „Je potřeba navýšit přeshraniční kapacitu, je to úzké hrdlo evakuace těch lidí,“ upozorňuje Fikáček.

Pryč od Putina. Rusové prchají do Finska, vlaky jsou přeplněné

Osobně ho mrzí, že lidé na sociálních sítích iniciativy píší, že do Česka vozí ukrajinskou mafii. „Přijďte se podívat do vlaku, koho vozíme. Jsou to ženy, děti a důchodci. Češi nemusejí mít o svoji bezpečnost strach, naopak nám prosím přijďte pomoci,“ reaguje Fikáček.

Iniciativa Železnice pomáhá je spolek převážně soukromých železničních dopravců. Členy jsou GepardExpress, Vlakfest, České dráhy, ČD Cargo či například Arriva. Praxi iniciativa získala už v červnu 2021 po tornádu na jižní Moravě, kdy jejich vlak pomohl místním lidem, dobrovolníkům i lidem ze záchranných složek.

Zdroj: DeníkLukáš Kaboň, fotoreportér Deníku se zkušenostmi z mnoha mezinárodních akcí. Specializuje se na reportážní fotografie. Je vítězem Czech Press Photo 2020 v kategorii Aktualita.