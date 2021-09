Americké úřady vyzvaly své občany, aby urychleně opustili oblast letiště v afghánském Kábulu. Varují před „zcela konkrétní a vážnou hrozbou“. Zemi již opustila většina vojáků Severoatlantické aliance. Ochranu letiště, ze kterého zemi opouštějí diplomaté i prchající civilisté, převzaly z většiny jednotky Tálibánu.

Američtí vojáci kontrolují na letišti v Kábulu civilisty, kteří usilují o evakuaci v jednom z letadel mířících na západ | Foto: ČTK/AP/Staff Sgt. Victor Mancilla

Za pomoci amerických letadel opustilo Afghánistán již více než 112 tisíc lidí. Evakuace všech vojáků USA by měla být dokončena do 31. srpna. Do té doby podle prezidenta Joe Bidena hrozí riziko dalších sebevražedných útoků. „Situace zůstává extrémně nebezpečná, riziko teroristických útoků je vysoké. Naši velitelé mě informovali, že v následujících 24-36 hodinách je vysoce pravděpodobný další útok,“ uvedl v sobotu večer.