Připomenout si oběti ostravského masakru může každý. Když se rozezní sirény, je třeba zastavit a přerušit práci.

Bude to v krátké době podruhé, co si česká veřejnost takto vzdá hold lidem, kteří zemřeli buď rukou vraha, nebo při výkonu vojenské služby. Loni v srpnu zněly Českém sirény na počet tří českých vojáků, kteří padli v Afghánistánu poté, co se před nimi odpálil sebevražedný atentátník.

Zastavme se!

Média tehdy zaznamenala, že reakce velké části veřejnosti nebyla v tento okamžik téměř žádná. Jak se tedy chovat, abychom za zvuku sirén důstojně uctili něčí památku?

„Signál sirén je totéž jako minuta ticha. Všichni by se měli zastavit, zanechat rozhovorů, pánové, mají-li pokrývky hlavy, by měli smeknout a vydržet minutu či dvě tiše vzpomínat na ty, kteří položili život,“ říká známý odborník na etiketu Ladislav Špaček.

Podle něj mají Češi mají zvuk sirén spojený nejen s varováním před různými přírodními nebo průmyslovými katastrofami, ale zejména pak s pravidelnou zkouškou jejich funkčnosti. Ta probíhá vždy první středu v měsíci.

Špaček také připomíná, že v mnoha jiných zemích je veřejné uctění památky padlých zcela běžné. Když se po teroristických útocích na newyorské budovy Světového obchodního centra z 11. září 2001 rozezněly sirény uprostřed dne, v ulicích se rázem zastavily tisíce Američanů a cizinců.

Je třeba vysvětlovat

Češi s takovou formou veřejné piety mají minimum zkušeností. Podle Jaroslava Knichala, hlavního armádního kaplana řada Čechů v sobě takový návyk nemá a proto jsou reakce řady lidí vesměs chladné.

„Nejsme k tomu vychováváni. Neříkají nám to rodiče, ale ani učitelé na školách. Nikdo dětem nevysvětlí, že to není nic špatného, když se zastavím, v tichu se pomodlím nebo zavzpomínám na oběti. Naopak,“ tvrdí Knichal.

Vzpomínka na zahynulé horníky

Shodou okolností proběhne vzpomínková akce, tentokrát bez houkání sirén, tento pátek také ve Stonavě na Karvinsku. Rodiny, příbuzní a přátelé si za účastni vedení společnosti OKD připomenou, že uběhl rok od neštěstí v nedalekém do Dole ČSM, kde 20. prosince 2018 zahynulo při výbuchu metanu 13 horníků, 12 Poláků a jeden Čech. Vzpomínky ve Stonavě se mají zúčastnit i premiéři Česka a Polska.

Existuje několik druhů signálů – zkouška sirén, pieta a všeobecná výstraha, která varuje před nebezpečím.



Zkouška sirén

- Trvá 140 vteřin a tón je nekolísavý. Těsně před ní i po ní dojde k oznámení, že proběhne či proběhla zkouška sirén.



Pieta

- Trvá 140 vteřin a stejně jako u zkoušky je tón nekolísavý. Rozdíl je v tom, že ji nedoplňuje žádné slovní upozornění. „Signál piety se ozval například na uctění památky pěti vojáků, kteří zahynuli v Afghánistánu, nebo lidí zabitých nemocným člověkem v Uherském Brodě,“ popsal komisař Zámečník.



Všeobecná výstraha

- Trvá 140 vteřin a její tón je naopak kolísavý. Může oznamovat záplavy, povodně, chemickou havárii, radiační havárii a podobné typy mimořádných událostí. Naposledy se v Praze ozvala při povodních v roce 2002.