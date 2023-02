Celorepublikové předsednictvo hnutí ANO požaduje vyloučení Ivo Vondráka, Tomáše Macury a Zuzany Bajgarové, kteří jsou kritiky poměrů v hnutí a v prezidentské volbě nepodpořili předsedu ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta Petra Pavla.

Vereš potvrdil, že předsednictvo ostravské oblastní organizace se po dvou odchodech (Macura, Bajgarová) zabývalo už jen návrhem na vyloučení hejtmana Ivo Vondráka (ANO) z hnutí.

Vereš: Vyloučením jsme se nezabývali

Macura svůj odchod z hnutí oznámil před týdnem. "Paní náměstkyně Bajgarová doručila v pondělí ráno také vystoupení z hnutí ANO. Takže jsme se nezabývali jejím vyloučením," uvedl Vereš.

Konec demokracie v ANO? Těmito dokumenty hnutí žádá hlavy tří rebelů z Ostravy

Dodal, že předsednictvo tak řešilo pouze návrh na vyloučení Vondráka. "Pondělní oblastní předsednictvo se zabývalo návrhem na vyloučení pana Vondráka. Je tam nějaké vyjádření, ale nebudu ho teď ještě zveřejňovat, protože se k tomu bude vyjadřovat ještě krajské předsednictvo. Takže jsme to postoupili krajské organizaci," uvedl Vereš. Předpokládá, že stanovisko krajské organizace by mohlo být k dispozici do konce týdne.

"Pokud jde o vyloučení jako takové, tak o tom rozhoduje celostátní předsednictvo. Jako oblastní a krajská organizace dáváme vyjádření k návrhu na vyloučení," vysvětlil Vereš. Dodal, že tato stanoviska ale nejsou pro předsednictvo závazná.

Ostrava pod tlakem

"Většina těch (návrhů na) vyloučení vychází z oblastních nebo krajských organizací, proto tam to vyjádření je. Byli jsme vyzváni k tomu, abychom se k tomu návrhu (předsednictva) vyjádřili, což není úplně standardní," doplnil Vereš, který počátkem roku na postu předsedy ostravské oblastní organizace nahradil právě Macuru.

Primátor Tomáš Macura v souvislosti se svým odchodem uvedl, že na zastupitelském klubu nabídne k dispozici primátorskou funkci a nechá o svém dalším působení v čele města rozhodnout své kolegy. Koncem minulého týdne pak informoval média o tom, že vedení hnutí začalo na ostravské členy klubu vyvíjet nátlak, aby podpořili jeho odchod z primátorské funkce.

Hon na primátora? Nad prvním mužem Ostravy se stahují mračna, v hnutí ANO to vře

Hovořil rovněž o tom, že stávající koalice v Ostravě (ANO, SPOLU, Piráti) by pak mohla změnit podobu tak, že by v ní nebyli zástupci vládních stran. Vereš uvedl, že situaci kolem Macury předsednictvo na svém jednání neřešilo. "Oblastní organizace zasedala, nicméně tuto otázku jsme neřešili," uvedl Vereš. Nevyloučil však, že se tím předsednictvo ještě bude zabývat. "Je to možné, záleží na výsledku pondělního klubu, případně se může oblastní předsednictvo ještě znovu sejít," doplnil Vereš.