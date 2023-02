„Skutečně téměř čtyři z deseti obyvatel obvodu mají dluh po splatnosti," potvrdil Deníku mluvčí Solusu Miroslav Beneš v reakci na dotaz, zda jde o podíl lidí, kteří si půjčili peníze a nezvládají je splácet, či skutečně o podíl z celkového obyvatelstva městského obvodu. Starosta Richard Vereš zároveň Deníku popsal možné důvody. Realita je však nakonec jiná než vydaná a následně potvrzená informace.

Ostravská vizitka: Téměř 40 procent obyvatel Slezské Ostravy neplatí včas dluhy

Sdružení Solus už se ostatně omluvilo Slezské Ostravě, na jejíž podnět bilanci znovu prověřovalo. „Informace velmi negativně ovlivnila mediální obraz našeho městského obvodu,“ zlobí se starosta Vereš, podle něhož žilo 1. ledna ve Slezské Ostravě 20 426 obyvatel.

Jak k chybě došlo?

„Pokud bychom tedy vycházeli z dat sdružení Solus, znamenalo by to, že 7 762 občanů našeho městského obvodu má dluhy po splatnosti. Zároveň však Solus uvádí, že v rámci celé Ostravy má dluhy po splatnosti 8,47 procent občanů. Pokud by tyto údaje byly správné, znamenalo by to, že 33 procent osob s dluhy po splatnosti má v rámci Ostravy bydliště v našem městském obvodě. Tento údaj je absurdní,“ odmítl údaje Vereš s tím, že v Ostravě žije sotva sedm procent obyvatel celé Ostravy.

Situaci považuje za poškození dobrého jména obvodu ze strany Solusu. Sdružení už se omluvilo obvodu, že informace v tiskové zprávě a poté i potvrzená Deníku nebyla přesná.

„Správně mělo být uvedeno, že se jedná jen o část Slezské Ostravy s poštovním směrovacím číslem 718 00. PSČ je pro nás hlavním identifikátorem trvalého pobytu klienta. Bohužel PSČ vypadlo z finální podoby tiskové zprávy během korektury, aby byl text lépe srozumitelný,“ vysvětlil omyl s negativním dopadem na vyznění celé informace mluvčí pražského sdružení Miroslav Beneš.

Kde žijí skuteční dlužníci?

Původně uvedené poštovní směrovací číslo 718 00 patří městské části Kunčičky. „V této lokalitě je podle statistik Českého statistického úřadu 1585 obyvatel, z toho 1178 starších 18 let, z toho záznam o dluhu po splatnosti evidujeme u 449 osob, tedy u zmíněných 38 procent,“ dovysvětlil omyl Solusu jeho mluvčí.

Starosta Richard Vereš pak dodal, že právě v Kunčičkách donedávna existovala jedna z největších sociálně vyloučených lokalit obvodu. To je však už minulostí a čísla v Kunčičkách se výrazně zlepšují.

„Nyní je situace v Kunčičkách naopak velmi dobrá, za posledních šest let zde ubylo osob s dluhy po splatnosti o 59 procent,“ zdůraznil starosta Richard Vereš nový trend.