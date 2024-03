Už posedmé přivede jinou cílovou skupinu na festival diskusní fórum Meltingpot, kde vystoupí přes 250 řečníků. „Hosté, kteří přijali naše pozvání, jsou kapacitami ve svých oborech a zároveň inspirativními lidmi s cenným know-how v oblastech, na něž se letos zaměřujeme. Kromě zdraví, dlouhověkosti a biohackingu jsou to vize pro budoucnost, rozličné pohledy na AI, ale i na měnící se společnost kolem nás,“ uvedla Zlata Holušová a zmínila novinku diskusního fóra – intimní scénu pro sdílení příběhů a moudrosti nazvanou Vypravěčský stan.

Koho mohou návštěvníci očekávat? Mezi přední zahraniční hosty bude patřit profesor psychologie a behaviorální ekonomie Dan Ariely, spisovatel Irvine Welsh, fyzička a generální ředitelka CERNu Fabiola Gianotti, astronautka Meganne Christian či odborník na umělou inteligenci Robert E. Smith. Z českých osobností to bude například psychiatr Jiří Horáček, lékař Marek Dvořák, náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka, návštěvníky festivalu dobře známá fyzička Dana Drábová, lékař Tomáš Šebek, ultramaratonec Miloš Škorpil nebo spisovatelka Kateřina Tučková.

Jako netradiční náplň lze považovat divadelní představení, která se odehrají na třech scénách. Chybět nebude ani loňská novinka Cacao stage, kde program začíná rituálním pitím kakaa.

Na konci března skončí prodej aktuální cenové vlny vstupenek, které jsou nyní k dostání za 3990 korun na všechny čtyři dny. Děti do 140 cm mají vstup zdarma, vyšší a do 15 let mají zvýhodněnou cenu. Klienti České spořitelny nyní zaplatí 3 490 Kč, držitelé studentských karet mají slevu 600 korun. Senioři nad 65 let mají v sobotu vstup zdarma – loni jich dorazilo přes 1200.