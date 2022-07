Stračena celý dům koupila a po zhruba dvou letech z něj vybudovala poměrně luxusní Stračena City Hotel. Posuďte sami: nabízí dva prostorné apartmány s více než sto metry čtverečními, kuchyní, obývákem a ložnicí a v sociálním zázemí najdete také saunu. Noc zde stojí 5500 korun! U klasických pokojů vyjde noc na 1500 korun.

Cílem byl komfort

„Snažíme se, aby komfort v pokojích byl co největší, proto nejen v apartmánech, ale ve všech pokojích máme plně vybavenou kuchyň, aby si host, který přijede, mohl uvařit snídani, oběd, večeři, co bude chtít,“ popisuje manažer hotelu Tomáš Cahlík, podle něhož právě apartmánů ve městě moc není, proto se hotel snažil o skutečně líbivé provedení. Nechybí v nich dvě velké postele, televize se zhruba metr a půl velkou uhlopříčkou, luxusní gauč i křeslo a zejména velmi nadčasový design.

V pětipatrové budově s původním restaurovaným výtahem a s výhledem na ulici 28. října i do vnitrobloku vsadili na moderní technologie, hotel tedy nemá recepci, vstupní dveře i dveře do bytů se otevírají zadáním kódu, v případě potřeby bude k dispozici personál restaurace Stračena City, která bude hotová v závěru prázdnin. „Ostravané se rozhodně mají na co těšit,“ napíná majitel Stračeny Kamil Sýkora. Provozovatelé chtějí posléze hotel s restaurací více propojit, nabízet k ubytování i snídaně případně další chody. „Restaurace Stračena City doplní naši flotilu Starčena Pubů v Pustkovci a Výškovicích a Stračeny Garden ve Svinově. Tady to bude něco úplně nového, restaurace bude fungovat sama, ale i v symbióze s hotelem,“ říká Tomáš Cahlík.

Moravská není Slezská

Stračena City Hotel se otevřel asi po dvou letech prací poslední květnový den a svůj rozjezd hodnotí jako „pěkný“. Navzdory faux pas ze strany portálu Booking. „Když jsme zahájili spolupráci, nezařadili nás pod Ostravu, ale konkrétně pod Slezskou Ostravu, tedy ani ne Moravskou, takže jsme při vyhledávání ubytování v Ostravě nevyjížděli. Bylo nás možné vyhledat pouze skrze mapku, což je složitější. Přesto nám však obratem začala chodit spousta rezervací, což nás mile překvapilo,“ hodnotí manažer rozjezd, který v uplynulých týdnech ještě podpořily velké hudební festivaly, kdy bylo téměř vyprodáno. „Škoda, že nejsou pořád. Pro místní byznys je to skvělá příležitost. I v obdobích bez nich ale tomuto místu a historickému centru věříme. Lidé si k nám cestu najdou,“ nepochybuje Tomáš Cahlík.