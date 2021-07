V provozu ale bude zatím pouze malý bazén, občerstvovna Věchýtek a samozřejmě celý areál s možností sportování. Vstup je zdarma. Areál klimkovického koupaliště bude v této sezoně opět provozovat město ve spolupráci s oddílem klimkovických skautů.

Klimkovický areál koupaliště se otevírá. | Foto: obec Klimkovice

Koupaliště v Klimkovicích v dřívějších dobách téměř 25 let chátralo. I když se v posledních letech investovalo do postupných oprav, pro jeho přeměnu v moderní areál to nestačilo. Předchozím soukromým provozovatelům se situaci nedařilo zlepšit.