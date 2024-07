Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Počet propouštěných neupřesnila. Předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina ale ČTK řekl, že propouštění by se mohlo týkat až 2600 z 5000 zaměstnanců.

Ministerstvo práce uvedlo, že krizový scénář pro případné hromadné propouštění je připraven. Podrobnosti nesdělilo. Podle informací ČTK by o situaci měli ve čtvrtek spolu jednat ministři financí, práce a průmyslu. Propouštění pracovníci mají podle zákoníku práce nárok na odstupné.

„Toto obtížné opatření zřejmě povede k nezbytnému snížení nákladů, které je nutné provést, aby mohly být zachovány životaschopné provozy druhovýroby spolu s pracovními místy v této části podniku a bylo zajištěno, že společnost bude atraktivní pro potenciální nové vlastníky nebo investory. Hutní společnost Liberty dokončuje výběr mezinárodní investiční banky, která povede proces hledání nového majitele těchto provozů," sdělila k propouštění firma.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Předseda OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Podle Slaniny by v první vlně mělo na podzim odejít zhruba 2300 zaměstnanců a pak 300 do konce ledna. Mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková upřesnila, že první vlna zaměstnanců by odcházela k 31. říjnu. „Budeme žádat insolvenčního správce, aby převzal pravomoci představenstva, aby představenstvo toto nemohlo udělat, aby nemohlo ty lidi propustit. Tím se snižuje hodnota firmy, protože majetek Liberty Ostrava je bez zaměstnanců v podstatě skoro bezcenný," řekl Slanina. ČTK insolvenčního správce kontaktovala se žádostí o reakci.

Ministerstvo práce dnes zopakovalo, že úřady práce vyplatily náhradní mzdy za květen 95 procentům žadatelů z Liberty a v podniku působí mobilní týmy, které poskytují poradenství. „Je připraven i krizový scénář pro případ hromadného propouštění," uvedl resort na síti X.

Podle informací ČTK by se ve čtvrtek měli kvůli situaci v Liberty sejít ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS), práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a průmyslu Jozef Síkela (STAN). Stát by případně mohl mít zvláštní program pro propouštěné.

Podle zákoníku práce mají pracovníci nárok na odstupné. Pokud ve firmě pracovali méně než rok, měli by dostat průměrný výdělek. Při práci od jednoho roku do dvou let by to mělo být dvojnásobek průměru a při delší odpracované době trojnásobek.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí Tameh zastavil dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V návrhu uvedla, že její závazky po lhůtě splatnosti, jež není schopna plnit, převyšují pět miliard korun. Zaměstnanci už dva měsíce nedostali mzdy a náhrady dostávají od státu.

Koksovnu i svou poslední fungující vysokou pec huť už déle než půl roku udržuje v takzvaném teplém útlumu. Dnes společnost uvedla, že podle navrhovaného plánu by se zařízení na výrobu železa a oceli odstavila a udržovala, ale koksovna by se zavřela.

„To by mělo dopad na všechny zaměstnance těchto provozů, kromě těch, kteří jsou potřební k bezpečné údržbě těchto agregátů, a také na další pozice v celém podniku. Toto obtížné rozhodnutí odráží zákonné povinnosti společnosti Liberty Ostrava v rámci insolvence, mezi které patří odpovědnost vůči věřitelům za zachování životaschopného podniku,“ uvedla firma.

Sdělila, že nyní sjednala smlouvy o tzv. tollingu pro válcovny dlouhých výrobků a rourovnu a dojednává se smlouva pro válcovny plochých výrobků. Tollingová společnost pořídí materiál a poskytne ho výrobci a za zpracování mu dá odměnu. Produkty vlastní a sama je prodá.

Podle Liberty to umožní, aby zaměstnanci v provozech druhovýroby dostávali od srpna mzdu jako obvykle. „Tyto navrhované kroky by nebránily tomu, aby se do ostravské huti v budoucnu vrátila výroba železa a oceli, nebo aby se investovalo do udržitelnějších metod, jako je hybridní elektrická oblouková pec, do jejíchž plánů se již investovalo. Projednávání návrhu bude zahájeno v úterý 30. července," uvedla firma.

Návrh počítá s tím, že dotčení zaměstnanci budou do konce července dostávat náhradu mzdy od státu. „Poté by museli uplatnit pohledávku vůči konkurzní podstatě zajištěnou z výtěžku prodeje podniku. Personální oddělení společnosti Liberty Ostrava nadále vyhodnocuje, jaká další podpora by mohla být poskytnuta osobám, kterých se navrhovaný plán týká, včetně podpory z programů EU. Personální oddělení poskytne do konce července další podrobnosti o tomto procesu," sdělila Liberty. Podle Slaniny firma propouštěným sděluje, že sice budou ve výpovědní době pracovat, ale mzdu nedostanou a budou o ni žádat v konkurzu.