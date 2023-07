První fáze rekonstrukce AGEL Hornické polikliniky je u konce. Poliklinika je důležitou součástí Ostravy již přes 60 let a současná rekonstrukce byla více než žádoucí…

Při rekonstrukci byla mimo jiné vyměněna všechna okna. | Foto: se svolením AGEL a. s.

V rámci modernizace byla provedena výměna oken budovy A, dále výměna vnitřního osvětlení a topného systému včetně výměníku. Investice do rekonstrukce převýšila 40 milionů korun a stala se první významnou investicí od zahájení provozu Hornické polikliniky.

Hornickou polikliniku čekají ještě další etapy renovace.Zdroj: se svolením AGEL a. s.

„Z rekonstrukce mám velkou radost. Všechny prostory prokoukly a zaměstnanci si svá nová pracoviště chválí,“ říká Josef Grochol, ředitel AGEL Hornické polikliniky, a doplňuje: „Rozdíl jde vidět nejen na pohled, ale i na poslech. Hluk z ulice, který šel přes stará okna slyšet, již díky novým oknům neruší při práci.“

„Rekonstrukce probíhá dle plánu a v předpokládaném časovém termínu bude, věříme, i ukončena. Dokončení instalace nového topného systému má proběhnout do zahájení letošní topné sezony,“ upřesňuje dále Josef Grochol.

Agel Hornická poliklinika v Ostravě slaví 60 let

„Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům a klientům za trpělivost v posledních několika měsících, neboť práce probíhají za provozu a částečně to ovlivňuje chod ambulancí. Teď si můžeme pomalu oddechnout a říct, že jsme to zvládli a stálo to za to. Když se rozhlédneme po pracovišti, je vidět rozdíl a v zimě jej i zaznamenáme pocitově,“ dodává závěrem

AGEL Hornická poliklinika je ostravským zdravotnickým zařízením sídlícím v centru města na Sokolské třídě, denně ji navštíví na 800 pacientů a je pracovištěm pro zhruba 100 zaměstnanců.