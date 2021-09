Současný provozovatel hodlá investovat do zařízení, které od roku fungoval, jako zdravotnické zařízení pro zaměstnance OKD a zařadilo se mezi špičková pracoviště, nemalé finanční prostředky. Jak odhaluje například historický dokument v podobě návštěvní knihy, péči zdejších odborníků vyhledávali v druhé polovině 20. století pacienti z celého světa.

Hornická poliklinika Agel v Ostravě.Zdroj: Hornická poliklinika

V současnosti rozsáhlé spektrům péče využívá denně 800 pacientů docházející do jedné z 21 ambulancí, ve kterých pracuje celkem 76 zdravotníků. Další lékaři pak pracují v osmi externích ambulancích. „Nejvíce vytíženými pracovišti jsou ordinace všeobecných praktických lékařů, ambulance plicní a interny, dále rehabilitace a oddělení klinické biochemie a rentgen,” říká Josef Grochol, ředitel Agel Hornické polikliniky.

Společnost Agel je významným investorem do zdravotnické péče, další velké projekty jsou pro polikliniku připraveny. „Po celé době šedesátiletého trvání Hornické polikliniky je společnost Agel prvním významným investorem, který bude zásadně investovat do obnovy budovy. V následujících letech by mělo dojít k realizaci postupných rekonstrukcí a obnovy budovy i jejího okolí. Celkové očekávané investice do objektu, které jsou v řádech desítek miliónu korun. Současně s tím bude probíhat i estetizace vnitřních prostor polikliniky a významné investice do zdravotní techniky,” dodává Josef Grochol.

Historické články o vzniku Hornické polikliniky v Ostravě.Zdroj: Hornická poliklinika

Pro další období je v plánu i rozšíření o další odbornosti, které by dále doplnily stávající ambulance a jejich spektrum dále rozšířily.

Výročí 60. let Hornické polikliniky v budově v Sokolské ulici připomíná výstava historických fotografií.