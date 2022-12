Kardiolog z Třince varuje: I štěstí by mělo mít svou míru

Pocit štěstí je tím, co každý z nás v životě hledá, co si navzájem přejeme a co často považujeme za cíl života. I štěstí je ale ze zdravotního hlediska dobré dávkovat v úměrném množství. Enormní příval radostných zpráv totiž může vyvolat i náhlé srdeční selhání – podobně jako to mohou udělat zprávy negativní.

Kardiolog z Třince varuje: I štěstí by mělo mít svou míru | Foto: Thinkstock.com